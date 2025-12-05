Tokat'ta otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobil ile motosiklettin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobil ile motosiklettin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
A.İ. yönetimindeki 05 EE 287 plakalı otomobil, Celal Mahallesi Murat Alpat Caddesinde M.K. yönetimindeki 60 AFB 641 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücü M.K. ile arkasında yolcu olarak bulunan B.S. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan motosiklet sürücüsü M.K. Tokat'a sevk edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.