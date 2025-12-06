Doğuştan görme engelli Ebru'nun mesai arkadaşları "gören gözleri" oldu

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat Belediyesi'nde santral görevlisi olarak çalışan doğuştan görme engelli Ebru Kaytazoğlu, mesai arkadaşlarının yardımı sayesinde işine dört elle sarılıyor.

Belediyede iki hafta önce santral görevlisi olarak çalışmaya başlayan 36 yaşındaki doğuştan görme engelli Kaytazoğlu'nun en büyük yardımcıları mesai arkadaşları oldu.

Tokat Belediyesi Beyaz Masa biriminde çalışan kadınlar, Kaytazoğlu'nun asansöre binmesinde, merdivenlerden çıkıp inmesinde ve ihtiyaçlarının karşılanmasında ellerinden gelen desteği veriyor.

Mesleğini severek yapan Kaytazoğlu, AA muhabirine, doğuştan yüzde 90 görme engeli olduğunu söyledi.

İşe başlarken kaygısının çok olmadığını çünkü bunun eğitimini aldığını anlatan Kaytazoğlu, "Biraz heyecanlıydı, o heyecanı aştım. Sizlerin huzurunda Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun." diye konuştu.