Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Doğuştan görme engelli Ebru'nun mesai arkadaşları "gören gözleri" oldu

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat Belediyesi'nde santral görevlisi olarak çalışan doğuştan görme engelli Ebru Kaytazoğlu, mesai arkadaşlarının yardımı sayesinde işine dört elle sarılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 11:26 Güncelleme: 06.12.2025 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğuştan görme engelli Ebru'nun mesai arkadaşları "gören gözleri" oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat Belediyesi'nde santral görevlisi olarak çalışan doğuştan görme engelli Ebru Kaytazoğlu, mesai arkadaşlarının yardımı sayesinde işine dört elle sarılıyor.

        Belediyede iki hafta önce santral görevlisi olarak çalışmaya başlayan 36 yaşındaki doğuştan görme engelli Kaytazoğlu'nun en büyük yardımcıları mesai arkadaşları oldu.

        Tokat Belediyesi Beyaz Masa biriminde çalışan kadınlar, Kaytazoğlu'nun asansöre binmesinde, merdivenlerden çıkıp inmesinde ve ihtiyaçlarının karşılanmasında ellerinden gelen desteği veriyor.

        Mesleğini severek yapan Kaytazoğlu, AA muhabirine, doğuştan yüzde 90 görme engeli olduğunu söyledi.

        İşe başlarken kaygısının çok olmadığını çünkü bunun eğitimini aldığını anlatan Kaytazoğlu, "Biraz heyecanlıydı, o heyecanı aştım. Sizlerin huzurunda Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun." diye konuştu.

        "Engel beyinde biter, hepimiz eşitiz." diyen Kaytazoğlu, "Mesai arkadaşlarımın bana yardımcı olmalarından dolayı mutluyum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. İşe başladığımdan bu yana bana aile ortamını hissettirdiler. Çok teşekkür ediyorum hepsine." ifadelerini kullandı.

        Beyaz Masa görevlisi Elif Yılmaz da "Ebru ile çalışmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Onunla birlikte engelleri aşıyoruz. Her türlü yanındayız. Ebru, engel tanımıyor zaten. Her türlü ihtiyacında beraber ilerliyoruz. Her ihtiyacında destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!

        Benzer Haberler

        Tokat Başsavcılığı ve Tokat Belediyesi yükümlülerin sosyal uyumu için güç b...
        Tokat Başsavcılığı ve Tokat Belediyesi yükümlülerin sosyal uyumu için güç b...
        Denizi olmayan Tokat'ın somonları dünya sofralarına ulaşıyor Dağların arası...
        Denizi olmayan Tokat'ın somonları dünya sofralarına ulaşıyor Dağların arası...
        Süpürge üretimi Gökçeoluk köyündekilerin gelir kapısı olmaya devam ediyor
        Süpürge üretimi Gökçeoluk köyündekilerin gelir kapısı olmaya devam ediyor
        Tokat'ta Yeşilay tarafından lise öğlencilerine teknoloji ve farkındalık eği...
        Tokat'ta Yeşilay tarafından lise öğlencilerine teknoloji ve farkındalık eği...
        Tokat'ta otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta Halk Ekmek büfe sayısı 11'e çıktı
        Tokat'ta Halk Ekmek büfe sayısı 11'e çıktı