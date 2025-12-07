Tokat'ta trafik kazasında yaralanan sürücü 23 gün sonra hastanede hayatını kaybetti
Tokat'ın Almus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi, 23 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bakımlı köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yaralanan Yusuf Aslan, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi’nde 23 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
İlçede 7 Aralık'ta Yusuf Aslan (45) idaresindeki otomobil, Tokat-Almus kara yolunda Harun K. yönetimindeki otomobille çarpışmış, kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, Yusuf Aslan ile diğer aracın sürücüsü yaralanmıştı.
