        Tokat'ta trafik kazasında yaralanan sürücü 23 gün sonra hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 12:57 Güncelleme: 07.12.2025 - 12:57
        Bakımlı köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yaralanan Yusuf Aslan, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi’nde 23 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        İlçede 7 Aralık'ta Yusuf Aslan (45) idaresindeki otomobil, Tokat-Almus kara yolunda Harun K. yönetimindeki otomobille çarpışmış, kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, Yusuf Aslan ile diğer aracın sürücüsü yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

