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Okul hizmetlisi, kalorifer dairesinde intihar etti

DHA

TOKAT´ta, bir süredir psikolojik tedavi gören 3 çocuk babası Turan K. (32), görevli olduğu ilkokuldaki kalorifer dairesinde iple kendini asarak yaşamına son verdi. Olay, öğrencilerin pencereden hizmetlinin cansız bedenini görüp öğretmenlerine söylemesiyle ortaya çıktı.

TOKAT´ta, bir süredir psikolojik tedavi gören 3 çocuk babası Turan K. (32), görevli olduğu ilkokuldaki kalorifer dairesinde iple kendini asarak yaşamına son verdi. Olay, öğrencilerin pencereden hizmetlinin cansız bedenini görüp öğretmenlerine söylemesiyle ortaya çıktı.
Olay, sabah saatlerinde, Kemalpaşa Köyü İlkokulu'nda meydana geldi. 108 öğrencinin bulunduğu okulda ilk dersin ardından teneffüse çıkan öğrenciler, kalorifer dairesinin penceresinden içerde asılı biri olduğunu görünce durumu öğretmenlerine bildirdi. Kalorifer dairesine giren öğretmenler, 5 yıl önce engelli kadrosundan okula hizmetli olarak giren Turan K.'yi ipe asılı halde buldu. Öğretmenlerin ihbarı üzerine okula sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde evli, 3 çocuk babası Turan K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Turan K.'nin cesedi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Psikolojik sorunları bulunduğu için bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Turan K.'nin yakınları acı haberi alıp geldikleri okulun önünde sinir krizi geçirdi.
Olayın ardından okul tatil edilerek öğrenciler evlerine gönderildi. Evlerine gönderilen öğrencilerin velileri daha sonra okula gelerek çocuklarının çantalarını aldı.

TOKAT

28 Eylül 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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