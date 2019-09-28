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Tokat’ta, kitap fuarına yoğun ilgi

İHA

Tokat Belediyesi tarafından 3.'sü düzenlenen kitap fuarı ilk günden yoğun ilgi gördü.

Tokat’ta, kitap fuarına yoğun ilgi

Tokat Belediyesi tarafından 3.’sü düzenlenen kitap fuarı ilk günden yoğun ilgi gördü.
Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde düzenlenen 'Tokat Kitap Günleri’ fuarı Cumhuriyet meydanında törenle açıldı. Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç onur konuğu olarak katıldığı kitap fuarının açılış konuşmasını Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu yaptı. Başkan Eroğlu, geçen yıl Azerbaycan anısına yaptıkları kitap fuarını bu yıl Bosna Hersek anısına yaptıklarını kaydetti. 9 gün boyunca Tokat’ın hem kitaba hem okumaya doyacağını ifade eden Başkan Eroğlu, “Peygamber efendimize (SAV) cenabı Allah’ın ilk emri ‘okudur’ Peygamber efendimizin ‘bilenlerle bilmeyenler hiçbir olurmu?’ sözü de okumaya ilme irfana olan önemi affeden belki de önemli bir söz olsa gerek. Medeniyetimizde okumaya, kitaba çok önem vermiştir. Her zaman okumanın ve kitabın önemini her yerde ifade etmiştir. Bizde yeni yetişen evlatlarımızın kitap dostu, kitap kurdu olsunlar. Her gün kitap okumadan yatmasınlar, her okudukları kitapla yeni çığırlar, yeni pencereler açsınlar, kendilerini yetiştirsinler, ülkemize de faydalı güzel hizmetler yapmaya gayret etsinler. Bütün derdimiz bütün amacımız bu çocuklarımızın aslında daha iyi birere fert olmalarına vesile olmak diye düşünüyorum” diye konuştu.
Başkan Eroğlu’nun konuşmasının ardından AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin ile Tokat Valisi Ozan Balcı konuşma yaptı. Konuşmaların ardından kitap fuarının açılışı dualarla açılışı yapıldı. Kitap fuarına başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 50 yazar ve 80 yayınevinin katıldığı kitap fuarının 500600 bin civarında ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Hayati İnanç, İlber Ortaylı gibi ünlü yazarların imza günü düzenleyeceği fuar 6 Ekim 2019 tarihine kadar açık kalacak.

TOKAT

29 Eylül 2019 Pazar

  • İMSAK 04:57
  • GÜNEŞ 06:21
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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