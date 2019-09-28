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Siyasilerin balkon konuşması yaptığı kahvehane, demokrasi müzesi oldu

İHA

Tokat'ta, devlet büyükleri ve siyasilerin balkon konuşmalarını yaptığı 115 yıllık kahvehane restore edilerek "Demokrasi Müzesi"ne dönüştürüldü.

Siyasilerin balkon konuşması yaptığı kahvehane, demokrasi müzesi oldu

Tokat'ta, devlet büyükleri ve siyasilerin balkon konuşmalarını yaptığı 115 yıllık kahvehane restore edilerek "Demokrasi Müzesi"ne dönüştürüldü.
Behzat Cami karşındaki 115 yıllık tarihi bina Şevket Aydın’dan yaklaşık 5 yıl önce İl Özel İdaresi tarafından satın alındı. Adnan Menderes’den Fevzi Çakmak’a devlet büyüklerinin balkon konuşması yaptığı yüksek kahve ‘demokrasi müzesi’ne çevrildi. Mimarisi ile dikkat çeken tarihi binanın açılışı Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Tokat Milletvekilleri, Tokat Valisi Ozan Balcı ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun konuşmasının ardından kurdela kesilerek yapıldı. Açılışa katılanlar Cumhuriyet ve Tokat'ın tarihine ışık tutan kişi ve siyasiler ile 15 Temmuz ruhunu gösteren karelerin yer aldığı demokrasi müzesini gezdi.

Yüksek kahve, demokrasi müzesi olarak hizmet verecek
Tokat tarihine tanıklık eden Yüksek Kahvenin demokrasi müzesine dönüştürülme çalışmalarını değerlendiren Başkan Eroğlu, “İsmet İnönü, Celal Bayar, Adnan Menderes burada konuşma yapmış. Dönemin parti liderleri Tokat’a geldiğinde halka burada yüksek kahvenin balkonundan hitap etmiş. Birçok konuda siyaseten birleşme, buluşma, halkın bilgilendiği bir yer haline gelmiş. Yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’te yine bu alanda yüksek kahvenin önünde kurtuluş savaşı öncesinde Tokat’a geldiğinde milli mücadele ruhunun işaret fişeğini buradan vermiş. Demokrasi müzesi böylesine önemli bir yer. Demokrasi müzesi uzun yıllar kıraathane olarak kullanılıyordu. Bu üst kat atıl bir vaziyette idi. Burası devlet eli ile kamulaştırılarak restore edildi. Alt katında yüksek kahve kıraathanesi olarak insanların kitap okuyarak çay, kahve içeceği yer olarak kullanılacak. Üst kat ise demokrasi müzesi olarak, ilimize ziyarete gelenlerin geçmişten günümüze Tokat’ın siyasi anlamla neler geçirdiğini, hangi merhalelerden bu günlere geldiğimizi, Türkiye’de de demokrasimizin nasıl bir süreçle bugünlere geldiğini anlatan fotoğraflar, bilgilerin olduğu bir yer haline geldi. Demokrasi müzemizi vatandaşlarımızı gezmeye, bir çok cumhurbaşkanı ve başbakanın balkon konuşması yaptığı balkondan fotoğraf çektirmelerini özellikle tavsiye ediyorum” diye konuştu.

TOKAT

29 Eylül 2019 Pazar

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