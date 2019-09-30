Tokat'ta, 92 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

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Tokat’ta polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 92 kilo 900 gram esrar ve 122 kök hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erbaa ilçesinde alınan arama kararına istinaden H.P isimli şahsın evine ve bahçesinde arama yaptı. Yapılan aramada ekili halde 122 kök hint keneviri ile kurutulmuş halde 92 kilo 900 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.P hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak, izinsiz kenevir yetiştiriciliği suçlarından işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen hint kenevirleri yakılarak imha edildi.

TOKAT 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:59

GÜNEŞ 06:22

ÖĞLE 12:29

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AKŞAM 18:25

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