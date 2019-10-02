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Evinde zurna kamışı üretip, yurt dışına gönderiyor

DHA

TOKAT'ta zurnacılığı meslek edinen Servet Karataş (36), üfleme kamışlarını da evinde kendi üretiyor. Yılda yaklaşık 10 bin üfleme kamışı yapan Karataş, yurt içi ve yurt dışına sipariş üzerine zurna kamışı gönderiyor.

TOKAT'ta zurnacılığı meslek edinen Servet Karataş (36), üfleme kamışlarını da evinde kendi üretiyor. Yılda yaklaşık 10 bin üfleme kamışı yapan Karataş, yurt içi ve yurt dışına sipariş üzerine zurna kamışı gönderiyor.
Kent merkezinde oturan bir çocuk babası Servet Karataş, 12 yaşında Horon köyüne gelen seyyar satıcılarda plastik kaval görerek merak saldı. İlkokuldan sonra eğitimine devam etmeyen Karataş, kaval çalmayı öğrendi. Askerliğini yaptıktan sonra bu kez zurna çalmayı da öğrenen Karataş, düğünlerde bu işi yapmaya başladı. Karataş, bu süreçte zurna çalarken sesteki deformasyonlar üzerine üfleme kamışının yapımını da öğrenmek istedi. İşin ustalarından aldığı bilgiler ile zurna kamışı yapmaya başlayan Karataş, kendisini geliştirerek bu işin ticaretine girişti. Şimdilerde evinde zurna kamışı üreten Karataş, yurt içi olmak üzere yurt dışında da Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda'da bulunan müşterilerine sipariş üzerine zurna kamışı gönderiyor.
Kaval merakı ile bu işlere başladığını belirten Servet Karataş, "Köye satıcılar gelirdi. Bir gün onlara bakarken bir tane kaval gördüm. Onu aldım ve çalmaya başladım. Ama ben bu işin sonrasında bu noktaya kadar geleceğini tahmin etmemiştim. Okula devam etmedim. Köyde kaldım boş zamanlarımda çala çala bu noktaya geldim. Askerden geldikten sonra kendimi tamamen farklı noktalarda buldum. Önce zurnayı sonra kamışı öğrendim. Bir heves çeken bir şey var, bırakamıyorsun. Zurna kamışını eskiden ustalardan isterdik ve alırdık. Belirli zaman sonra kötü olurdu, seste deforme olurdu. Bulamazdık bunu. Sonra arayış içerisine düştük. Sazlıklardan kendim kesmeye başladım. Bunu kendim yapmam lazım dedim. Nasıl yapıldığını öğrendim. Zurna çaldığım için kendim yapmak mecburiyetindeydim. Çünkü benim çaldığım zurnanın kamışını başka bir müzisyen gelip alamaz. O şekilde başladı ve imalata kadar geldi" diye konuştu. Yaptığı zurna kamışlarını talep üzerine yurt dışına da gönderdiğini anlatan Karataş, "Almanya, Fransa, Avusturya ve Hollanda gibi ülkelerde de müşterilerimiz var. Tabi bu müşterilerimiz Türk, buradan gitmiş müzisyen arkadaşlarımız. Onlar da beni sosyal medyadan tanıdı ve ulaştılar. Onlara garantili olduğunu anlattım ve aldılar memnun kaldılar. Türkiye'deki müzisyen arkadaşlarımız Tokat'a kadar geliyorlar almak için. Almak isteyen veya merak eden yaşadığı şehirden geliyor" dedi.  
YILLIK 10 BİN KAMIŞ İMAL EDİYOR
Yıllık yaklaşık 10 bin kamış imal ettiğini söyleyen Karataş, "Yapım aşamasında çatlayan oluyor ama aylık baza vurduğumuz da 500 ile 1000 arasında kamış çıkıyor elimizden. Hem müzisyenlik hem de imalat konusunda ailede de, doğup büyüdüğüm geldiğim köyde de ben tekim. Daha önce bizde hiç müzisyen yoktu. Ben bu mesleği geleceğe aktarmak isterim. Günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş durumda. Düğünlerimiz de artık zurna ilgi görmüyor. Ama ben bu geleneğin ölmemesinden yanayım. Çünkü zurna gidince halk oyunları da gidiyor, yöresel oyunlarımız da gidiyor. Ondan dolayı ben gelecek nesile aktarmak isterim. Ben isterim ki çocuğum büyüyünce zurna çalsın. Çocuğumun da ilgisi var çalıyor, ona öğretiyorum" ifadelerini kullandı. 
 

TOKAT

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:00
  • GÜNEŞ 06:23
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 15:46
  • AKŞAM 18:23
  • YATSI 19:41
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