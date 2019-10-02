Tokat'ta 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Tokat’ta “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” sloganıyla düzenlenen etkinlikle minik öğrenciler büyüklerine trafik kurallarına uymaları konusunda mesajlar verdi.

Türkiye’de trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk görevlisinin nöbet tutacağı uygulama yapıldı. 81 ilde olduğu gibi Tokat’ta uygulama Cumhuriyet Meydanı Gaziosmanpaşa Bulvarında yapıldı. Etkinlikte, Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu öğrencilerle birlikte yaya geçini kullandı. İçişleri Bakanlığın “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan ederek ülke genelinde yapılan uygulama ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Ozan Balcı, “Tokat’ta trafik kurallarında önceki yıllara göre ölümlü ve yaralamalı kazalarda azalma var. Vatandaşlardan isteğimiz ve beklentimiz trafik kurallarına uymaları, yaya geçitlerini düzenli bir şekilde kullanmaları” dedi. Uygulamaya katılan minik öğrencilerde yaya geçitlerinin kullanılması ve trafik kurallarına uyulması konusunda büyüklerine mesajlar verdi.

TOKAT 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:00

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