Tokat'ta 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tokat'ta 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği

DHA

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 2019 yılının 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edilmesi kapsamında 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" sloganıyla Tokat'ta da etkinlik düzenlendi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 2019 yılının 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edilmesi kapsamında 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" sloganıyla Tokat'ta da etkinlik düzenlendi.
Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı´nda düzenlenen etkinliğe Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve öğrenciler katıldı. Etkinliğe, Sakatlar Derneği Tokat Şubesi Başkanı Ali Aras ve engelli üyeler de destek verdi.
Uygulamanın Türkiye'de başlatılan güzel bir proje olduğunu söyleyen Vali Ozan Balcı, ''İçişleri Bakanlığımız 'Yaya güvenliğinin nöbetçiyiz' projesi başlattı. Biz de Tokat'ta trafik kurallarına uyulmasını sağlamak amacıyla 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' diyerek, uygulamayı başlatmış durumdayız. Amacımız vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak. Trafik kurallarına uymalarını sağlamak. Yaya geçitlerini düzenli olarak kullanmalarını desteklemek.  Yapılan uygulamalar sayesinde Tokat'ta ölümlü trafik kazaları da azaldı" dedi.
Öğrenci ve vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

TOKAT

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:00
  • GÜNEŞ 06:23
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 15:46
  • AKŞAM 18:23
  • YATSI 19:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat'ta 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması
YEREL HABERLER Tokat'ta 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması
TEOG birincisinin intiharında ’Mavi Balina’ oyunu şüphesi
YEREL HABERLER TEOG birincisinin intiharında ’Mavi Balina’ oyunu ...
TEOG şampiyonu Mustafa'nın sır intiharı
YEREL HABERLER TEOG şampiyonu Mustafa'nın sır intiharı
Evinde zurna kamışı üretip, yurt dışına gönderiyor
YEREL HABERLER Evinde zurna kamışı üretip, yurt dışına gönderiyor
TIR'da sıkışan sürücü, kepçeyle kurtarıldı
YEREL HABERLER TIR'da sıkışan sürücü, kepçeyle kurtarıldı
Tır kamyonla çarpıştı, sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı
YEREL HABERLER Tır kamyonla çarpıştı, sıkışan sürücü güçlükle ...
Çatlakların oluştuğu evlerde inceleme
YEREL HABERLER Çatlakların oluştuğu evlerde inceleme
Yavru kediyi kurtarmak kolay olmadı
YEREL HABERLER Yavru kediyi kurtarmak kolay olmadı
Eski belediye başkanı, elek ve kalbur üretiyor
YEREL HABERLER Eski belediye başkanı, elek ve kalbur üretiyor
Çatlaklar nedeniyle evlerine girmeye korkuyorlar
YEREL HABERLER Çatlaklar nedeniyle evlerine girmeye korkuyorlar
Uyuşturucu sanığı: Bahçeye mısır ektim, esrar çıktı
YEREL HABERLER Uyuşturucu sanığı: Bahçeye mısır ektim, esrar çıktı
Tokat'tan Amerika’ya minyatür ceviz sandığı ihracatı Bir zamanlar gelin adaylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan ceviz çeyiz sandıklarının minyatürleri hediyelik eşya olarak ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Tokat'tan Amerika’ya minyatür ceviz sandığı ...
Tokat'ta, 92 kilo 900 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Tokat'ta, 92 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X