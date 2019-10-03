Niksar’da üniversite öğrencileri terör konusunda bilgilendirildi

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Tokat’ın Niksar ilçesinde Yüksekokul öğrencilerine yönelik “Gençlik ve Güvenli Gelecek” semineri verildi.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ekipleri tarafından yüksekokul öğrencilerine yönelik “Uyum Haftası” etkinlikleri kapsamında ’Gençlik ve Güvenli Gelecek’ konulu seminer verildi.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amiri Komiser Yardımcısı Ömer Özerdemir tarafından verilen seminerde öğrenciler, terör örgütlerinin zararlı propaganda çalışmaları hakkında bilgilendirilerek, Türkiye aleyhinde yürütülebilecek zararlı oluşumlara karşı ortak mücadele bilincinin nasıl geliştirilebileceği, terör örgütlerinin yaptığı propaganda yöntemleri konularına değindiler.

Slayt görüntüleri eşliğinde düzenlenen seminerde ayrıca, bölücü ve dini istismar eden terör örgütlerine karşı ortak mücadele, terör örgütlerinin eleman kazanma çalışmaları, teröre karşı devlet vatandaş işbirliği, halkın devlete olan güven ve desteğini güçlendirmesi gibi konular anlatıldı.

TOKAT 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:01

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