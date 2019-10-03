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TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü, kayıp telefonu aydınlatacak

DHA

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kaleden atlayarak yaşamına son veren 2016 TEOG Türkiye birincilerinden Mustafa Ö.'nün (17) babası Orhan Ö., oğlunun ölümünü, kayıp olan telefonunun aydınlatacağını söyledi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kaleden atlayarak yaşamına son veren 2016 TEOG Türkiye birincilerinden Mustafa Ö.'nün (17) babası Orhan Ö., oğlunun ölümünü, kayıp olan telefonunun aydınlatacağını söyledi.
Olay, cumartesi günü ilçeye bağlı Güveçli köyünde meydana geldi. Orhan ve Mine Ö. çiftinin 4 çocuğundan biri olan Mustafa Ö., 2016 yılında TEOG Türkiye birincilerinden biri olup, Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi'ni kazandı. 3 yıldır lise pansiyonunda kalarak eğitimini sürdüren Mustafa Ö., geçen hafta arkadaşlarına kendisini yüksekten atarak yaşamına son vereceğini söyledi. Arkadaşları durumu okul yönetimine bildirdi. Okul yönetimi de babası Orhan Ö.'yü arayarak bilgi verdi. Olayı öğrenen Orhan Ö. oğlunu yakından gözlemlemek ve hafta sonunu birlikte geçirmek için köye çağırdı.
ATLAYACAĞINI SÖYLEYİP, TELEFONU KAPATTI
Cuma günü ailesinin yanına gelen Mustafa Ö., bir gün sonra kahvaltı yaptıktan sonra köydeki Simeri Kalesi'ne çıktı. Orhan Ö., durumu öğrenince cep telefonuyla oğlunu arayarak kaleden inmesini istedi. Mustafa Ö. ise kaleden aşağıya atlayacağını söyleyerek telefonu kapattı. Daha sonra kendini yaklaşık 150 metre yükseklikten boşluğa bıraktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mustafa Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsi işlemlerinin ardından Mustafa Ö., pazar günü köyde toprağa verildi.
Mustafa Ö.'nün kaleden atlamadan önce babasıyla konuştuğu akıllı telefonu ise bulunamadı.
'HERKESİN OYNADIKLARINI OYNARDI'
Cenazeye katılan arkadaşlarının aralarında yaptıkları konuşmaların tehlikeli video oyunları ile ilgili çağrışım uyandırdığını ifade eden Orhan Ö. "O günkü kalabalıkta ben kendim bizzat duymadım. Ama sonradan komşuların duydukları, bize gelen söz. Bu dedikodu da olabilir. Kesin bir bilgi değil. 'Mustafa son görevini yaptı, ya da biz Mustafa'ya son görevimizi yaptık' gibi bir konu var ama ne olduğu net değil. Kesinleşmiş bir konu değil. Mustafa internetten herkesin oynadığı böyle vurdulu kırdılı, kale yapmaca, kale fethetme gibi oyunlar oynardı. Ama son zamanlarda üniversiteye hazırlandığı için bu oyunları bile oynayacak zamanı olmadığını söylüyorlardı'' dedi.
'AMACIM FARKINDALIK OLUŞTURMAK'
Mustafa'nın daha önce internette tehlikeli oyunları oynamış olabileceğini, ancak bu konuda bir bilgisi olmadığını anlatan Orhan Ö. "Ben bu konuda toplumu bilinçlendirmek için, çocukları bu tip oyunlardan uzak tutulmasını tavsiye etmek, bir farkındalık oluşturmak için söyledim. Tavsiyem velilere çocuklarına dikkat etmeliler. Çocuklarını bu konuda bilinçlendirmeliler. Ondan daha ziyade devlet bu tip oyunların erişimi konusunda belli bir kriter, kıstas getirmeli diye düşünüyorum'' diye konuştu.
'TELEFON OLAYI AYDINLATACAK'
Oğlunun olay günü kullandığı telefonunun mutlaka bulunmasını istediğini dile getiren Orhan Ö, ''Telefon benim evladımın en çok haşir neşir olduğu şeydi. Yani onun kara kutusuydu diyebiliriz. Yani o telefon bulunduğu zaman bir dengesizlik, bir yanlışlık varsa, ya da bir eksiklik varsa büyük ihtimalle olayı aydınlatacaktır diye düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.
Orhan Ö. olay sonrasında bölgede telefonun bulunması için yeni bir çalışma yapılmadığını, yarın kendi imkanları ile yeniden arama yapacaklarını sözlerine ekledi.
FOTOĞRAFLARINDA YÜZÜ GÜLÜYOR
Bu arada Mustafa Ö.'nün yeni fotoğraflarına ulaşıldı. Hem arkadaş grubu, hem de okulunda ve gezi yaptığı yerlerde çektirilen fotoğraflarda Musafa Ö.'nün güleryüzlü bir görüntü verdiği görüldü. Mustafa Ö.'nün, 'Doğa için pedalla' adı altındaki bir etkinlikte yer aldığı görüldü. 

TOKAT

03 Ekim 2019 Perşembe

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