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Acılı baba, oğlu ile son konuşmasını yaptığı telefonun bulunmasını istiyor

İHA

Tokat'ta, TEOG Türkiye birincilerinden Mustafa Ö.'nün (17) babası Orhan Ö., oğlu ile son kez konuştuğu telefonun bulunmasını istiyor.
Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesinde bağlı Güveçli köyünde Orhan ve Mine Ö. çiftinin 4 çocuğundan biri olan Mustafa Ö., Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesinde okuyordu. Gencin hal ve davranışlarından şüphelenen öğretmenlerinin babayla görüşmesi üzerine bir süre aile gözetiminde dinlemek üzere köyüne gelen Mustafa Ö., geçtiğimiz hafta cuma günü Simeri köyü kalesine çıktı. Oğlunun kaleye çıktığını öğrenen baba Orhan Ö., oğlunu cep telefonundan arayarak kaleden inmesini istedi. Babasına kaleden atlayacağını söyleyen Mustafa Ö., telefonu kapatarak kendisini boşluğa bıraktı. İhbar üzerine olay yerinde gelen jandarma ekipleri gencin cansız bedeni ile karşılaştı. Otopsi işlemlerinin ardından gencin cenazesi köyünde toprağa verildi. Yaşanan acı olayın ardından babası ile son konuşmasını yapan gencin cep telefonu yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.
Oğlunu toprağa veren acılı baba Orhan Ö., oğlunun çok zeki olduğunu TEOG’da tüm soruları cevaplayarak birinci olduğuna dikkat çekerek, “Bugüne kadar not ortalaması 93’ün altına düşmedi. Genetik mühendisliği hedefliyordu. Çok başarılı, çok sorgulayan bir öğrenci idi. Yani düşünüyorum onu bu olaya itecek bir sebep bulamıyorum. Devletimden tel isteğim bu olayın ivedilikle soruşturulması ve bu olaya sebep olan neyse ortaya çıkartılması” dedi.

"Cep telefonu oğlumun kara kutusu idi"
Baba Orhan Ö. oğlunun intihar etmeden önce son kez konuştukları cep telefonunun yapılan aramalara rağmen bulunamadığını ifade ederek, “Daha önce cep telefonun bulunması için çalışma yapıldı ama yeterli bir çalışma değildi. Yani donanım olarak imkanlar yeterli değildi. Biz köylüler olarak defalarca arama yaptık ama başarılı olamadı. Cep telefonu oğlumun kara kutusu idi" diye konuştu.

"O oyunları da kendisi aptalca buluyordu"
Oğlunun her çocuk gibi İnternet çeşitli oyunlar oynamış olabileceğini ifade ederek, “Öyle kendini bu duruma sürükleyecek bir oyun oynayacak kişi değildi. Ama bu konuda toplumun bilinçli, dikkatli olması lazım. Ama kendisinin öyle bir oyundan dolayı böyle bir işe kalkışacak kadar yanlış yapacağını düşünmüyorum. Çünkü yüksek seviyede bir zekaya sahip, idealleri hedefleri olan birisi idi. O oyunları da kendisi aptalca buluyordu. Ben bu olayla ilgili hiçbir fikir yürütemiyorum şu anda” ifadelerini kullandı.
Cenaze töreninde arkadaşlarının 'son görevini yaptı' şeklindeki konuşmaları olduğunu kendisine komşularının dediğini ifadeden baba Orhan Ö., konuşmasına şöyle devam etti:
"Mustafa son görevini yaptı, yada biz Mustafa'ya son görevimizi yaptık gibi konu var. Ama bu konu dedikodu da olabilir bilmiyoruz net değil, bilmiyoruz. Ama böyle bir konu var."

TOKAT

03 Ekim 2019 Perşembe

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