Tokat'a şehit ateşi düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tokat'a şehit ateşi düştü

DHA

-HATAY'ın Belen ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen 2 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in (41) acı haberi, Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. 

-HATAY'ın Belen ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen 2 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in (41) acı haberi, Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. 
Belen ilçesinin Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki Çerçikaya Mevkii'nde, operasyona giden jandarma ekibini taşıyan askeri araç, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Kazada yaralanan 7 askerden Jandarma Uzman Çavuşlar Bünyamin Dinç ve Kadir Seçgin, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.
Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in şehadet haberi, Turhal ilçesine bağlı Şenyurt beldesinde yaşayan ailesine ulaştı. Baba Ali Seçgin ile anne Havva Seçgin'e 3 çocuklarından 2'ncisi olan Seçgin'in acı haberini, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Şenyurt Belediye Başkanı Cafer Ünal Arslan ve Turhal İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aksoy Ağtürk verdi.
Şehit haberinin duyulmasının ardından çok sayıda aile yakını, Seçgin Ailesi'nin evine akın etti. Şehidin evi ile sokağına Türk bayrakları asıldı.
Sema Seçgin ile evli olduğu ve çocuğu bulunmadığı öğrenilen Şehit Kadir Seçgin'in cenazesi, akşam saatlerinde ilçeye getirilecek ve yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

TOKAT

03 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:01
  • GÜNEŞ 06:24
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 15:45
  • AKŞAM 18:22
  • YATSI 19:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Operasyon yolunda şehit oldu Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçkin’in şehadet haberi Tokat'taki ailesine verildi
YEREL HABERLER Operasyon yolunda şehit oldu Jandarma Uzman Çavuş ...
Acılı baba, oğlu ile son konuşmasını yaptığı telefonun bulunmasını istiyor
YEREL HABERLER Acılı baba, oğlu ile son konuşmasını yaptığı ...
TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü, kayıp telefonu aydınlatacak
YEREL HABERLER TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü, kayıp telefonu ...
Niksar’da üniversite öğrencileri terör konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Niksar’da üniversite öğrencileri terör konusunda ...
Tokat’ta İlber Ortaylı'ya yoğun ilgi
YEREL HABERLER Tokat’ta İlber Ortaylı'ya yoğun ilgi
Tokat'ta, İlber Ortaylı izdihamı
YEREL HABERLER Tokat'ta, İlber Ortaylı izdihamı
Tokat'ta 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği
YEREL HABERLER Tokat'ta 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği
Tokat'ta 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması
YEREL HABERLER Tokat'ta 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması
TEOG birincisinin intiharında ’Mavi Balina’ oyunu şüphesi
YEREL HABERLER TEOG birincisinin intiharında ’Mavi Balina’ oyunu ...
TEOG şampiyonu Mustafa'nın sır intiharı
YEREL HABERLER TEOG şampiyonu Mustafa'nın sır intiharı
Evinde zurna kamışı üretip, yurt dışına gönderiyor
YEREL HABERLER Evinde zurna kamışı üretip, yurt dışına gönderiyor
TIR'da sıkışan sürücü, kepçeyle kurtarıldı
YEREL HABERLER TIR'da sıkışan sürücü, kepçeyle kurtarıldı
Tır kamyonla çarpıştı, sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı
YEREL HABERLER Tır kamyonla çarpıştı, sıkışan sürücü güçlükle ...
Çatlakların oluştuğu evlerde inceleme
YEREL HABERLER Çatlakların oluştuğu evlerde inceleme
Yavru kediyi kurtarmak kolay olmadı
YEREL HABERLER Yavru kediyi kurtarmak kolay olmadı
Eski belediye başkanı, elek ve kalbur üretiyor
YEREL HABERLER Eski belediye başkanı, elek ve kalbur üretiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X