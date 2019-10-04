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Şehit Uzman Çavuş Seçgin, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

DHA

HATAY'ın Belen ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin (41), memleketi Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Şenyurt beldesinde, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi.

HATAY'ın Belen ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin (41), memleketi Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Şenyurt beldesinde, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi.
Belen ilçesindeki Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki Çerçikaya mevkisinde, operasyona giden jandarma ekibini taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in cenazesi, dün akşam kente getirilerek Turhal Devlet Hastanesi morguna konuldu. Ali ve Havva Seçgin çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan şehit Kadir Seçgin'in cenazesi, sabah saatlerinde hastane morgundan alınarak helallik için Şenyurt beldesi Karaevli Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirildi.
'BEN ONA BİR SENEDİR HASRETTİM'
Bu sırada gözyaşı döken annesi Havva Seçgin, "Yavrum sen beni mahçup etmedin. Ben de seni etmeyeceğim yavrum. Kurban olurum senin yattığın yerlere. Bu gece bana misafir vermediler. Ben ona bir senedir hasrettim. Yavrum dik duracağım, düşmanı sevindirmeyeceğim. Sen toprağına, vatanına hainlik yapmadın. Ben de sana yapmayacağım yavrum. 'Ana ben görevimden razıyım' diyordun. Yavruma izin vermediler, sağlığında göremedim. Bir senedir göremedim. Ben onun bayrağını yere eğmeyeceğim. Ben bugün onu vatana kurban veriyorum" diyerek göz yaşı döktü. 
Helallik alındıktan sonra şehit Uygun'un cenazesi, törenin yapılacağı, Şenyurt  Belediyesi önüne getirildi. Burada şehidin annesi Havva Seçgin ve eşi Sema Seçgin, Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak ağladı. Eşi Sema Seçgin bu sırada "Beni merak etme, ben iyiyim" diyerek göz yaşı döktü. Törene Vali Ozan Balcı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Hasan Koçyiğit, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ile şehidin ailesi ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.
Tokat Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı namazın ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in cenazesi, beldedeki Karaevli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TOKAT

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:02
  • GÜNEŞ 06:25
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:20
  • YATSI 19:38
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