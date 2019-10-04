Tokat\u2019ta 6 \u00fclkeden akademisyenlerin kat\u0131l\u0131m\u0131 ile Uluslararas\u0131 \u0130\u015fletme ve Ekonomideki G\u00fcncel Konular Konferans\u0131 d\u00fczenlendi. Tokat Gaziosmanpa\u015fa \u00dcniversitesi ev sahipli\u011finde d\u00fczenlenen konferansa ba\u015fta T\u00fcrkiye olmak \u00fczere Nijerya, Cezayir, Uganda, Libya ve Afrika \u00fclkelerinden kat\u0131l\u0131m sa\u011fland\u0131. Gaziosmanpa\u015fa \u00dcniversitesi Uluslararas\u0131 \u0130li\u015fkiler Ofisi Koordinat\u00f6r\u00fc Prof. Dr. Kubilay \u00d6zyer, konferanslar\u0131n \u00fclkelerin birbirileri ile ba\u011f kurma noktas\u0131nda olduk\u00e7a etkili oldu\u011funu kaydetti. IM Sciences \u00dcniversitesi Rekt\u00f6r Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Prof. Dr. Usman Ghani ise Pakistan ile T\u00fcrkiye aras\u0131nda olduk\u00e7a iyi ili\u015fkilerin oldu\u011funu belirterek, \u201c\u0130ki \u00fclke aras\u0131ndaki ticaret potansiyelinin geli\u015ftirilebilece\u011fine inan\u0131yorum. Bir di\u011fer yandan bu konferans Pakistan ile Tokat Gaziosmanpa\u015fa \u00dcniversitesi aras\u0131nda \u00f6\u011frenci de\u011fi\u015fimini sa\u011flayacak\u201d dedi. Iqra National \u00dcniversitesi Rekt\u00f6r\u00fc Prof. Dr. Farzand Ali Jan, yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada Pakistan ve T\u00fcrkiye\u2019nin co\u011frafya olarak kom\u015fu olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak k\u00fclt\u00fcr, d\u00fc\u015f\u00fcnce, insan ve fikir olarak ayn\u0131 oldu\u011funu kaydetti. Tokat Gaziosmanpa\u015fa \u00dcniversitesi Rekt\u00f6r\u00fc Prof. Dr. B\u00fcnyamin \u015eahin ise uluslararas\u0131 konferanslar\u0131 ve etkinlikleri daha \u00e7ok destekleyeceklerinin alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi. Konferanslar\u0131n sadece akademik bir etkinlik olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, \u00fcniversite ve kentin sosyal ve k\u00fclt\u00fcrel hayat\u0131n\u0131n tan\u0131t\u0131lmas\u0131nda da katk\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Rekt\u00f6r \u015eahin, bu nedenle daha fazla \u00fclke ile i\u015fbirli\u011fi yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 belirtti. A\u00e7\u0131l\u0131\u015f konu\u015fmalar\u0131 sonras\u0131 Rekt\u00f6r Prof. Dr. B\u00fcnyamin \u015eahin, IM Sciences \u00dcniversitesi Rekt\u00f6r Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Prof. Dr. Usman Ghani, Iqra National \u00dcniversitesi Rekt\u00f6r\u00fc Dr. Farzand Ali Jan, Prof. Mesut Idriz, Gazeteci Hamza Kyeyune, Ankara Sosyal Bilimler \u00dcniversitesi Rekt\u00f6r Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Prof. Dr. Ali Dan\u0131sman\u2019a plaket takdiminde bulundu.