TFF 3. Lig: Tokatspor: 0 - Sultanbeyli Belediyespor: 1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TFF 3. Lig: Tokatspor: 0 - Sultanbeyli Belediyespor: 1

İHA

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 6. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Sultanbeyli Belediyespor'a 10 mağlup oldu.

TFF 3. Lig: Tokatspor: 0 - Sultanbeyli Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 6. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Sultanbeyli Belediyespor’a 10 mağlup oldu.

Stat: Gaziosmanpaşa
Hakemler: Deniz Sercan Akgül xx, Mustafa Yüksel xx, Recep Korkmaz xx
Tokatspor: Cüneyt xx, Berkcan xx, Emrah xx, Abdulbaki xx, Serhat xx (Ahmet Arı dk. 46 xx), Hüseyin xx, Ahmet xx, Tahir xx, Ali xx (Eray dk. 46 xx), Ramazan xx, Erdem xx (Yunus Emre dk. 64 xx)
Yedekler: Mikail, Birkan, Umut, Mahmut
Teknik Sorumlu: Hakan Alpay
Sultanbeyli Belediyespor: Mustafa xx, Bilal xx, Uğur xx, Fatih xxx (Sertaç dk. 80 xx), Bülent xx (Erkan dk. 90 ?), Recep xx (Bünyamin dk. 70 xx), Arda xx, İlker xx, Kadir xx, Sırat xx, Muhammet xx
Yedekler: Metehan, Yusuf, Salih, Ramazan
Teknik Sorumlu: Besim Durmuş
Gol: Fatih (dk. 19) (Sultanbeyli Belediyespor)
Kırmızı kart: Abdulbaki (dk. 87) (Tokatspor)
Sarı kartlar: Serhat, Emrah, Ali, Erdem, Ahmet Arı, Ahmet (Tokatspor), Bilal, Sırat, Bülent (Sultanbeyli Belediyespor)

TOKAT

05 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:03
  • GÜNEŞ 06:26
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:18
  • YATSI 19:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokatspor - Sultanbeyli Belediyespor: 0-1 
YEREL HABERLER Tokatspor - Sultanbeyli Belediyespor: 0-1 
Tokat’ta ekmek fırınının bacası yangına sebep oldu
YEREL HABERLER Tokat’ta ekmek fırınının bacası yangına sebep oldu
Tokat'ta traktörün römorku devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
YEREL HABERLER Tokat'ta traktörün römorku devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Jandarma ve komandolardan “Asayiş ve Huzur” uygulaması
YEREL HABERLER Jandarma ve komandolardan “Asayiş ve Huzur” ...
Piknik yolunda kaza, 1 ölü 7 yaralı
YEREL HABERLER Piknik yolunda kaza, 1 ölü 7 yaralı
Sokaktaki sigara izmaritlerini makasla topluyor
YEREL HABERLER Sokaktaki sigara izmaritlerini makasla topluyor
Tamir etmek istediği traktörün altında kaldı
YEREL HABERLER Tamir etmek istediği traktörün altında kaldı
Tokat’ta Uluslararası İşletme ve Ekonomi Konferansı
YEREL HABERLER Tokat’ta Uluslararası İşletme ve Ekonomi Konferansı
Şehit Uzman Çavuş Seçgin, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Seçgin, Tokat'ta son yolculuğuna ...
Tokatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Tokatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Şehidin cenazesi Tokat’a getirildi
YEREL HABERLER Şehidin cenazesi Tokat’a getirildi
Tokat'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Tokat'a şehit ateşi düştü
Operasyon yolunda şehit oldu Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçkin’in şehadet haberi Tokat'taki ailesine verildi
YEREL HABERLER Operasyon yolunda şehit oldu Jandarma Uzman Çavuş ...
Acılı baba, oğlu ile son konuşmasını yaptığı telefonun bulunmasını istiyor
YEREL HABERLER Acılı baba, oğlu ile son konuşmasını yaptığı ...
TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü, kayıp telefonu aydınlatacak
YEREL HABERLER TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü, kayıp telefonu ...
Niksar’da üniversite öğrencileri terör konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Niksar’da üniversite öğrencileri terör konusunda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X