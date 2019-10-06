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Güreş tutkusuna yağmur engel olmadı

İHA

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 30.'su düzenlenen Geleneksel Erbaa Hüseyin Şahin yağlı güreşlerini izlemeye gelen güreş sevenlere yağmur engel olmadı.

Güreş tutkusuna yağmur engel olmadı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 30.’su düzenlenen Geleneksel Erbaa Hüseyin Şahin yağlı güreşlerini izlemeye gelen güreş sevenlere yağmur engel olmadı.
Erbaa Güreş İhtisas Kulübü tarafından güreş sahasında düzenlenen Hüseyin Şahin yağlı güreşlerine Kırkpınar başpehlivanlarından Recep Kara, Kırkpınar Altın Kemerli Başpehlivanı Şaban Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda güreşçi katıldı. Erbaa Belediye Başkanı Ertugrul Karagöl'ün yanı sıra güreşlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yağmurlu havaya rağmen güreş sevenlerin doldurduğu er meydanında sporcular, rakiplerini yenmek için kıyasıya mücadele etti. Biranda bastıran yağmur ve rüzgar güreş sevenlere zor anlar yaşattı. Yağmura rağmen güreş severler ellerinde şemsiyeler, çadırların altında güreşleri izlemeye devam etti. Bir süre sonra yağmurun etkisini azalttığı başpehlivanlık mücadelesinde Recep Kara sakatlık geçirerek güreşleri yarıda bıraktı. Oldukça çekişmeli geçen başpehlivanlık güreşlerde birinci Hamza Köseoğlu, ikinci Faruk Akkoyun, üçüncü Ünal Karama, dördüncü ise Recep Kara oldu.
Şampiyon güreşçi Hamza Köseoğlu, “Erbaa’da olmuşuz hava şartlarına rağmen bizleri izleyenler yerlerinden ayrılmadı. Seyirci olmazsa güreşlerinde tadı tuzu olmaz. Güreşi düzenleyenlere, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bu seyirciye yazık”
Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde ağalık yapmış olan merhum Hüseyin Şahin’in kardeşi Osman Şahin, güreşlerin yağmur ve fırtınaya rağmen güzel geçtiğini ifade ederek, “Gelecek sene güreşleri daha erkene çekmelerini söyleyeceğim. Olumsuz hava şartlarına rağmen güzel güreşler oldu” dedi.
Güreş sahasındaki tribünlerin yetersiz olması ve vatandaşların branda çekili çadırlar altına güreş izlemeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Şahin, “Edirne’de dönemin spor bakanına rica ettim geldi tribünler, herhalde maç sahasına gitti. Ama burada tribün olması lazım, bu seyirciye yazık” şeklinde konuştu.

Tribünler, futbol sahasına götürüldü
Erbaa Güreş İhtisas Kulübü Başkanı Mehmet Özdilek ise güreşlere katkı sağlayan esnaflara teşekkür etti. Başkan Özdilek, güreş sahasındaki tribünlerin futbol sahasına götürülmüş olduğunu belirterek, “Hamza Yerlikaya’ya biz müracaat ettik ‘Hüseyin Şahin adına güreşler yapıyoruz ama sahamız yok’ dedik. O zamanın parası ile para çıkarıldı ve buraya güreş sahası yaptık. Ama futbol takımımızın 3. lige çıkması ile birlikte, futbol sahamızın harabe olduğu için buranın tribün kısmını oraya koydular. İnşallah yeni bir sahamız yapılıyor. O saha yapıldığında o tribünlerimizi buraya getirerek monte edeceğiz. Gelecek yıllarda daha kalabalık katılımla bu güreşler yapılacak” dedi.
Güreş İhtisas Kulübü Başkanı Hüseyin Temiz de tribünlerle ilgili çalışmaların devam ettiğini, fırtınaya rağmen güreş sevenlerin er meydanından ayrılmadığını kaydetti. Merhum Hüseyin Şahin’in yeğeni Sinan Şahin ise Erbaa’da yapılan güreşlerin birçok ilçeye göre güzel olduğunu ama tamamlanması gereken eksiklikleri de gözlemlediklerini söyledi. Bundan sonraki organizasyonları maddi desteklerinin yanı sıra organizasyona da ağırlık vereceklerini ifade eden Şahin, güreş sevenlere daha güzel güreşler izleme imkanı sağlayacaklarını dile getirdi.

TOKAT

06 Ekim 2019 Pazar

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