Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın yöntemleri

Tokat’ta, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın yöntemleriyle ilgili söyleşi programına katılan yazar Sara Şahinkanat “Kitap okumak keyif olmalı, okurken drama yeteneğinizi mutlaka geliştirmelisiniz” dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi Şehit Ömer Halisdemir konferans salonunda düzenlenen “Erken çocuklukta kitap okumanın önemi ve alışkanlık kazandırma yöntemleri” söyleşine yazar Sara Şahinkanat konuşmacı olarak katıldı. Çocuklarda kitap okumanın önemine değinen Şahinkanat, kitap okumak özellikle çocuklarda eleştirel düşünme ve problem çözme, hayatın farklı katmanları arasında işbirliği becerisini geliştirme, zihinsel çeviklik ve esneklik, inisiyatif alma/girişimcilik, sözlü ve yazılı iletişim, bilgiye ulaşma ve işleme becerisi, meraklanma ve hayal kurma becerilerini geliştirmelerini sağladığımı kaydetti. Velilere tavsiyeler de bulunan Şahinkanat, çocuklara kitap okumalarını tavsiye etmeden önce mutlaka kitapları kendilerinin okumalarını ve kitap hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğini ifade ederek, “Kitap okumak keyif olmalı, okurken drama yeteneğinizi mutlaka geliştirmelisiniz. Mimiklerinizi kullanmalısınız, Eğlenceli, ilgi ve meraklarına uygunla başlayın, yaş seviyesine uygun. Alıştıkça çeşitlilik artsın Araştırmaya zaman ayırın. Çocuk kütüphanelerini mutlaka ziyaret edin ve çocuğunuzun hangi kitabı okumasına izin verin. Çocuklarınızın kitap okuma alanlarını çok geniş alanlar olarak seçmeyin. Çocuklar genelde küçük ve dar alanlarda kalmaktan hoşlanırlar” diye konuştu.

Yazar söyleşisi sonunda kendi kitabını etkileşimli okuma etkinliği şeklinde sunarak öğrencilere bir fikir üretme çalışması yaparak tamamladı. Söyleşi sonrası Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Özbay, Yazar Sara Şahinkanat’a çiçek takdim etti.

TOKAT 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:07

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