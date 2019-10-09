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5 yıldır şehit ailelerinden yemek ücreti almıyor

DHA

TOKAT'ta lokanta işlemecisi Kemal İspirli (39), 5 yıldır şehit ailelerine ücretsiz yemek ikramında bulunuyor. İspirli, TSK ve Emniyet teşkilatına da yüzde 10 indirim uyguluyor.

TOKAT'ta lokanta işlemecisi Kemal İspirli (39), 5 yıldır şehit ailelerine ücretsiz yemek ikramında bulunuyor. İspirli, TSK ve Emniyet teşkilatına da yüzde 10 indirim uyguluyor.
Kent merkezinde 6 yıldır lokanta işleten evli ve 4 çocuk babası Kemal İspirli, iş yerini açtıktan kısa süre sonra aldığı kararla şehit ailelerine ücretsiz yemek hizmeti vermeye başladı. İspirli, ayrıca asker ve emniyet personeline de yüzde 10 indirim yaptı. İşletmesinin duvarına da 'Bu iş yerinde şehit ailesine ücretsiz, TSK ve Emniyet Teşkilatına yüzde 10 indirim uygulanır' yazısını astırdı. 
İşletmelerinde bu uygulamayı 5 yıl önce başlattıklarını ifade eden Kemal İspirli, "Bu uygulamaya Tokat'tan şehitlerimiz olması ve televizyonlarda gördüğümüz şehit haberlerinden esinlenerek başladık. Bizler yerimizde rahatken, çocuklarımız rahat uyurken birileri bedel ödüyor. Bizim yaptığımız çok küçük bir şey. Biz de onlar için bir kampanya başlattık. Onların yanında her daim olduğumuzu, destek olduğumuzu göstermek istedik. Şehit ailelerimize ücretsiz yemek veriyoruz. Emniyet ve askeri personelimize de indirim sağlıyoruz" dedi. Vatandaşlar ise işletmenin uygulamasından memnun olduğunu belirtti. 

TOKAT

09 Ekim 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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