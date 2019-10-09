Tokat’ta, "Aile Okulu" açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tokat’ta, "Aile Okulu" açıldı

İHA

Tokat İl Müftülüğü tarafından yürütülen Diyanet Tokat projesi kapsamında düzenlenen 'Aile Okulu' açılışı törenle yapıldı.

Tokat’ta, "Aile Okulu" açıldı

Tokat İl Müftülüğü tarafından yürütülen Diyanet Tokat projesi kapsamında düzenlenen ‘Aile Okulu’ açılışı törenle yapıldı.
26 Haziran Atatürk Kültür Sarayında düzenlenen törende Haseki Eğitim Merkezi Öğretim Görevlisi Ali Rıza Temel, ”Kur’an ve Sünnet Perspektifinde Aile” konulu konferansını verdi. Tokat Valisi Ozan Balcı, bugüne kadar 9 bine yakın aileye eğitim verildiğini, sene sonuna kadar 20 bin haneye dokunulacağını belirterek “Aile okulunu önemsiyoruz. Ben toplumun ve devletin temelinin aile olduğunu inanıyorum. Aileyi ayakta tutmamız lazım. Ama aileyi ayakta tutmak için gayret ve çaba göstermemiz lazım. Aile insandaki omurga, binadaki çatıdır. Ailede mutlu ve huzurlu olan insanlar topluma faydalı olur. Dolayısıyla aile okulunu çok önemsiyorum." dedi.
Aileyi ayakta tutmak için bazı değerlere önem vermek gerektiğini ifade eden Vali Balcı, “Ailemizi temel almazsak devletimizi, toplumumuzun ayakta tutamayız. Türkiye’nin her alanda gelişmesine katkı vermemiz lazım. Yeryüzünü maddi ve manevi anlamda imar, ihya, inşa etmek için insanları da imar, ihya ve inşa etmek lazım. Maddi ve manevi anlamda insanları dik tutmalıyız. Bir işi yılmadan, yorulmadan, aşkla, şevkle yapıyorsanız siz o işi başarıyla gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Sizlere çok büyük görevler düşüyor” diye konuştu.
Törene Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat Gaziosmanpaşa Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, protokol mensupları ve aileler katıldı.

TOKAT

09 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:07
  • GÜNEŞ 06:31
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:12
  • YATSI 19:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

5 yıldır şehit ailelerinden yemek ücreti almıyor
YEREL HABERLER 5 yıldır şehit ailelerinden yemek ücreti almıyor
Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın yöntemleri
YEREL HABERLER Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın ...
İndirimi duyan koştu, battaniyeler kısa sürede tükendi
YEREL HABERLER İndirimi duyan koştu, battaniyeler kısa sürede ...
Heyelanda büyük hasar gören camide çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Heyelanda büyük hasar gören camide çalışma başlatıldı
Yayanın üzerinden yarım kilo esrar çıktı
YEREL HABERLER Yayanın üzerinden yarım kilo esrar çıktı
Tokat ve Amasya'da eş zamanlı sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Tokat ve Amasya'da eş zamanlı sahte içki operasyonu
Kaçak kesilen 4 ton meşe satılamadan yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak kesilen 4 ton meşe satılamadan yakalandı
Pakistan ile Tokat arasında öğrenci değişim protokolü
YEREL HABERLER Pakistan ile Tokat arasında öğrenci değişim protokolü
Soğukkanlı hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
YEREL HABERLER Soğukkanlı hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X