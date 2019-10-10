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Şehit annesi Akdağ: “Oğlumun vatan için akan kanı yerde kalmasın”

İHA

Tokatlı şehit annesi Gülizar Akdağ, oğlunun vatan için akan kanının yerde kalmamasını isteyerek, Barış Pınarı Harekatına katılan askerlerimiz için dua etti.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge oluşturmak için başlattığı operasyonu şehit anneleri de yakından takip ediyor. Oğlu, Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ’ı 2017 yılında Siirt'te teröristlerin saldırısı sonucu şehit veren Gülizar Akdağ, operasyona katılan askerlerin başarıyla döneceğine inandığını kaydetti. Şehit annesi olarak duygularını dile getiren Akdağ, “Oğlumun vatan için verdiği canın yerde kalmasın isterim. Bizim için bu vatanın bir avuç toprağı bile çok değerli. Oğlum bu vatan için canını verdi. Onun için oradaki anne kuzularını da Rabbime emanet ediyorum” dedi.
Şehit Yakup Akdağ’ın oğlu 8 yaşındaki Alptuğ’un dedesi ile haberleri izlerken yaşadıklarını dile getiren Akdağ, “Torunum dedesi haber izlerken, ‘dede savaş mı çıktı?’ diye sordu. Ne diyebilir, ne yaparız diye sustuk kaldık. Sonra dedesi ‘Yok savaş değil, teröristleri temizliyoruz’ dedi. ‘Öyle mi!’ diyerek cevap verdiğinde babasının şehit olduğunu hatırladı çocuk” diye konuştu.

“Başaracaklar inanıyorum”
Türk milletinin bu harekatın içinden başarıyla çıkacağına inandıklarını ifade eden Akdağ, “Başaracaklar inanıyorum. Şu ana kadar bir Çanakkale, bir Kıbrıs, tökezledik ama düşmedik yüz üstü. Düşmeyeceğiz. Çünkü bizim dini inancımız var, Rabbimin izni ile hiçbir zaman yüz üstü düşmeyiz. Evlat acısı çok acı bir şey, Rabbim kimseye yaşatmasın. Ateşten bir gömlek giyebilir misin? Giyiyorsun. Ama ölümünde şekli var. Rabbim her şeyin hayırlısını, ölümünde hayırlısını versin” ifadelerini kullandı.
Akdağ, oğlu ile arasından geçen bir diyaloğu dile getirerek konuşmasını şöyle tamamladı:
“Ben evladımla gurur duyuyorum. Oğlum ‘anne benimle gurur duyuyor musun?’ derdi. Gurur duyarak yaşadı, gurur duyarak da gitti. Rabbim nurlarda yatırsın. Bütün şehitlerimizi, vatan evlatlarımızı Rabbim hayırlı evlat etsin, kötülere fırsat vermesin.”

TOKAT

10 Ekim 2019 Perşembe

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