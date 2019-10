Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi uluslararası ağını genişletiyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, üniversitenin uluslararası ilişkiler ağının daha da genişletilerek, yeni ve güçlü işbirliklerinin temellerini attıklarını ifade etti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği (European Association For International EducationEaıe) tarafından Finlandiya’nın Helsinki kentinde düzenlenen, Avrupa’nın en büyük eğitim fuarı olan EAIE 2019 Helsinki’de temsil edildi. 90’dan fazla ülkeden; 240’ı aşkın katılımcı, 450 konuşmacı ve 6000’den fazla ziyaretçinin katıldığı geniş çaplı organizasyon boyunca ofis temsilcileri çeşitli üniversite temsilcileriyle yüz yüze görüşmelerde bulundu. Fuar kapsamında ayrıca, Türkiye ve Hindistan arasındaki eğitim ve öğretim alanında işbirliğinin genişletilmesi ve üniversiteler arası yeni anlaşmalar sağlanması amacıyla toplantı düzenlendi. Ayrıca fuar faaliyetleri kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde, Eğitim Ekonomisi İş Konseyi (EEİK) tarafından uluslararası bir resepsiyon düzenlendi. Finlandiya Büyükelçisi Mehmet Vakur Erkul’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyonda geçmiş dönem milletvekili Prof. Dr. Talip Küçükcan “Avrupa Birliği’nde yenilikler ve Yükseköğretim Alanında Türkiye” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Uluslararası davetlilerin katıldığı resepsiyonun ardından Büyükelçi Mehmet Vakur Erkul, fuar alanında yer alan “Study in Turkey” bünyesindeki üniversiteleri tek tek ziyaret edip fikir alışverişinde bulundu.

EAIE 2019’un üniversitemiz adına oldukça verimli geçtiğini ifade eden Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, yapılan görüşmeler neticesinde TOGÜ’nün uluslararası ilişkiler ağının daha da genişletilerek, yeni ve güçlü işbirliklerinin temellerini attıklarını ifade etti.

The Times Higher Education tarafından yayınlanan listeye göre dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Helsinki’de gerçekleştirilen EAIE Fuarında, Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin’e Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Kubilay Özyer ve Ofis çalışanları Öğr. Gör. Sema Bilgiç ve Öğretim Görevlisi Ahmet Serhat Anaç eşlik etti.

