Tokat’ta hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

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TOKAT'ta Devlet Hastanesi bahçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında saatlerinde Tokat Devlet Hastanesi Acil Servisi bahçesinde yaşandı. Henüz kimlikleri öğrenilemeyen iki grup arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Art arda silah sesleri ile çevredekilen panik ve korku içerisinde kaçıştığı olayda, 4 kişi tabanca ile çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Yaralılar olayın ardından sağlık görevlileri tarafından aynı hastanede tedaviye alındı. Yaralılardan Yakup Endiz (50), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



TOKAT 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:09

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ÖĞLE 12:26

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YATSI 19:27

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