Tokat'ta, motosiklet tutkunlarından Barış Pınarı Harekatı´na destek

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TOKAT'ta motosiklet tutkunu 200 kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla Türk bayraklarıyla kentte tur attı.

Şehitler Parkı'nda bir araya gelen 200 kişi, motosikletlerine Türk bayrakları asarak konvoy oluşturdu. Grup, Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde tur attı. Burada grup adına açıklama yapan Hüseyin Keskindelen, "Bu organizasyonda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Barış Pınarı Harekatı´ndaki şanlı Türk askerine destek amaçlı buradayız. Katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. Yapılan açıklamanın ardından grup, konvoy halinde kentte tur attı.



TOKAT 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:35

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:06

YATSI 19:24

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