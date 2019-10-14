İnsanlık yapmak istedi, suçlu ilan edildi Öğretim üyesinin yardımcı olmak için öğrencilerini yoldan aracına alması şikayet konusu olması, yoldan yolcu alınabilir mi tartışmasına neden oldu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde bir öğretim görevlisi gidecekleri yere bırakmak için yoldan iki öğrencisini aracına alınca, kendisini takip eden minibüs şoförü tarafından şikayet edildi.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lokman Öztürk, evine giderken rektörülük binası önünde bekleyen öğrencilerin el kaldırması üzerine durarak öğrencilerini aracına aldı. Öğrenciler aracına binerken arkasından gelen özel halk minibüsü şoförü, yolcu almanın yasak olduğunu belirterek aracının plakasını aldığını ve şikayetçi olacağını söyledi. Öztürk, buna rağmen öğrencileri alarak yoluna devam etti. Yaşanan bu olay sivil araçların yolda bekleyen yolculara yardım edip edemeyeceği tartışmasına neden oldu. Öztürk, karşılaştığı olay karşısındaki tepkisini dile getirip, “Rektörlük binası önünden 3 öğrenci el kaldırdı, bende durarak aracıma aldım. Öğrenciler arabaya binerken arkamdan gelen otobüs şoförü neden yolcu aldığımı sordu. Bende ücret karşılığı götürmediğimi insanlık namına yardımcı olduğumu söylediğimde ‘plakanı alacağız' şeklinde bir yaklaşımı oldu. Ben bu durumdan rahatsız oldum. Yıllardır taşımacılık yapan minibüs hattında yoğunluk nedeniyle sıkıntılar yaşanıyor. En az 34 minibüs geçtikten sonra öğrencilerin binme şansı oluyor. Öğrenciler için en değerli olan saat, derslerine sınavlarına geç kalabiliyorlar. Bu konu da bir rahatsızlık var. Yıllardır bu probleme çözüm bulunamadı” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin daha rahat bir ulaşımla üniversiteye gidip gelmelerini beklediklerini ifade eden Öztürk, ”Üniversitemiz Tokat'ın Türkiye'ye ve dünyaya açılan kapısı, yabancı öğrencilerde eğitim görüyor. Bu sayı daha da artacak. Çok yoğunluk olduğu için ister istemez bizlerde öğrencileri almak durumunda kalıyoruz. Konu yetkili makamlara iletildi, herkesin bildiği bir sorun” diye konuştu.

Üniversite Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Abdurrahman Atikik ise aldıkları karar doğrultusunda yoldan öğrenci alınmasının yasaklandığını, araçların plakalarını alarak emniyete bildirdiklerini kaydetti. Minibüslerde yaşanan yoğunlukla ilgili eleştirilere karşı ise Atikik, önlemler alarak hatlardaki araç sayısını artırdıklarını söyledi.

Öte yandan emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre; ücret almadan aracına öğrenci alanlar için bir cezai işlem uygulaması olmadığı, ücret aldığı tespit edilmesi halinde amaç dışı ticari taşımacılıktan cezai işlem uygulandığı belirtildi.

TOKAT 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:12

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