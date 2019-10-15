FETÖ şüphelisi eski hakim yakalandı

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TOKAT´ta Fetullahçı Terör Örgürü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski hakim İ.D. (55), Reşadiye ilçesinde yakalandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla aranan ve meslekten ihraç edilen eski hakim İ.D.'nin Reşadiye ilçesinde olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri, İ.D.'yi saklandığı adrese düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adlieyey sevk edilen İ.D., nöbetçi mahkemece tutuklandı.



TOKAT 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 18:03

YATSI 19:21

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