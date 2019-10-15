FETÖ'den aranan hakim yakalandı

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Tokat’ta, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan hakim yaklaşık 1.5 ay sonra yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan hakimlikten ihraç İ.D, Tokat’ın Reşadiye ilçesi Çakmak köyünden ilçe merkezine geleceği istihbarı bilgisi alınarak çalışma yapıldı. Jandarma ekiplerinin titiz çalışması ve sıkı takibi sonucu yakalanan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TOKAT 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 18:03

YATSI 19:21

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