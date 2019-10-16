Kaymakam ve Belediye Başkanı denetim yaptı

16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında Tokat’ın Niksar ilçesinde Kaymakam, Belediye Başkanı ve İlçe Tarım Müdürünün de katılımıyla üretim ve tüketim yapılan işyerleri denetlendi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Niksar İlçe Müdürlüğü tarafından 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi. Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, Belediye Başkanı Özdilek Özcan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Niksar İlçe Müdürü Namık Özdüzgün tarafından ilçedeki gıda üretimi yapan ve tüketimi yapılan işyerleri denetlendi. Yapılan denetimlerin ardından Şehitler Saat Kulesinde kurulan stantta sağlıklı gıda hakkında vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılırken, öğrencilere ise süt ikram edildi.

Gıdaların üretimden sonralara kadar sağlıklı şekilde gelmesi için üreticilere seslenen Niksar Kaymakamı İlhami Doğan; “Bizim amacımız üretimden son üretim aşamasına kadar gıdaların sağlıklı bir şekilde sofralarımıza ulaşması, insanlarımızın sloganda belirtildiği gibi zehirsiz gıdaya ulaşması maksadıyla duyarlılık programı yaptık. Bu vesile ile Belediye başkanımız ve ilçe tarım müdürlüğü ekiplerindeki arkadaşlarımızla birlikte güzel bir çalışma yürüttük. Yaklaşık dört beş işletmemizi denetledik teftiş ettik. Buradan da o arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum gayet iyi ve güzel işletme sahipliği yapıyorlar, hijyenik şartlarda üretim yapıyorlar. Bizim maksadımız tabi Dünya Gıda fonu bu sene izah ettiği gibi açlık olmayan bir dünya. Demek ki bunun içerisinde aç olan bir dünya var ki bu slogan üretilmiş bu vesile ile ben tüm insanlığımızın ve özellikle ilçemizin bu konuda duyarlı olmasını istirham ediyorum. Gıda üreten işletmelerimize de seslenmek istiyorum sağlıklı gıdayı sofralarımıza zehirsiz bir şekilde lütfen iletsinler. Terör sadece meydanlarda silahlı terör değil, gıda terörü de maalesef bizi en fazla üzen noktalardan birisi. hem bireysel anlamda hem devlet anlamında yekün masraflara sebebiyet veren bir sıkıntı söz konusu” dedi.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ise; “Niksar’ımız da gıda yönünden duyarlılık noktasında bir etkinlik düzenlendi. Bu manada İlçe tarım müdürlüğü ve denetim ekiplerine teşekkür ediyorum. Sahada denetimlerimizi yaptık gerçekleştirdik ve bilinç oluşması noktasında da bir stant kuruldu. Niksar halkımızın tüm insanlığın sağlıklı gıdaya ulaşması için ellerinden gelen tüm gayretleri yapmalarını arzu ediyorum. İnşallah bu günün anlam ve önemine binaen yapmış olduğumuz etkinlik gerçek manada amacına ulaşır diye ümit ediyorum” dedi.

Etkinlikte minik öğrencilere cevizli çikolata ve süt dağıtan Niksar Kaymakamı İlhami Doğan ve Belediye Başkanı Özdilek Özcan, çocuklara mutlaka süt içmeleri ve dişlerini her gün fırçalamaları konusunda uyarılarda bulundular.

TOKAT 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:14

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