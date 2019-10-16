Öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Tokat’ın Almus ilçesinde öğrenciler Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiğe destek olmak için ellerinde Türk Bayrakları ile jandarma komutanlığını ziyaret etti.

Almus Atatürk İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve yöneticileri ellerinde Türk Bayrakları ile “En büyük asker bizim asker” sloganları atarak okullarından İlçe Jandarma Komutanlığına kadar yürüyüş yaptı. Ziyarette, Şanlıurfa’da meydana gelen kazada şehit olan Tokat’lı Jandarma Uzman Çavuş İsmail Türk'ün abisi ve kardeşlerinin denk gelmesi duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünde şiirler okuyan minik öğrenciler yazdıkları mektupların Barış Pınarı Harekatına katılan askerlere gönderilmesi için İlçe Jandarma komutanı İhsan Kara 'ya teslim etti.

TOKAT 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:14

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