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Tokat’ta, fair play üniversiteler kervanı paneli

İHA

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Dünya fair play karikatür sergisi ile fair play üniversiteler kervanı paneli düzenlendi.

Tokat’ta, fair play üniversiteler kervanı paneli

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Dünya fair play karikatür sergisi ile fair play üniversiteler kervanı paneli düzenlendi.
15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade konferans salonu girişinde Dünya Fair Play Karikatür sergisi protokolün katılımı ile açıldı. Sergi sonrasında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Başkanlığı tarafından Eski Devlet Bakanı Ali Şevki Erek, Milli Voleybolcu Burhan Yamanoğlu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naif Geboloğlu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Kargün, Öğretim Görevlisi Sebati Kaya, Üniversite öğrencisi milli sporcu Özkan Baltacı’ya TMOK Fair Play Başkanlığı tarafından madalya ve ödülleri verildi. Panel öncesinde konuşma yapan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, hayatın her anında gerek spor gerekse normal yaşantımızda Fair Play önemine değinerek, “Siz gençlerimizin fair playe önem vermelerini rica ediyorum. Göreve geldiğimizde Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu olarak eğitim ve öğretime devam eden okulumuzu Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürüldü. Üniversitemize hayırlı olsun” dedi.
Konuşmalar sonrasında Moderatörlüğünü Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Sebati Kaya’nın yaptığı Fair Play Üniversiteler Kervanı Konulu panele geçildi. Panelde TMOK Fair Play Komisyon Başkanı Erdoğan Arıpınar, Dünya, Avrupa ve Olimpiyat Şampiyonu eski Milli Güreşçi Ahmet Ayık, TMOK Fair Play Komisyon Başkan Yardımcıları Teoman Güray, Semra Demirer, üyeler Remzi Yılmaz, Tuğba Gider, Milli sporcu Özkan Baltacı konuşmacı olarak katıldı.

TOKAT

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:14
  • GÜNEŞ 06:38
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  • İKİNDİ 15:29
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