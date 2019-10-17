Kayalıklardan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tokat'ta kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden 60 yaşındaki talihsiz adamın cansız bedeni, AFAD tarafından çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Akıncı köyünde çobanlık yaparak hayatını kazanan Ali Yazlı, bilinmeyen bir sebeple kayalıklardan düştü. Olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilen Yazlı, kısıtlı imkanlar nedeniyle kurtarılamayınca, AFAD'dan yardım istendi. Tokat il merkezinden yola çıkarak bölgeye ulaşan 4 kişilik ekip, Niksar AFAD'ın da destekleriyle 60 yaşında ve bekar olduğu öğrenilen Ali Yazlı'ya kısa sürede ulaştı. Talihsiz adamın cansız bedeni Niksar Belediyesine ait cenaze nakil aracına yerleştirilerek Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

TOKAT 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 18:00

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.