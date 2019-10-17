Kayıp koyunlarını aramaya gitti, kayalıklarda ölü bulundu

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TOKAT'ın Niksar ilçesinde, kaybolan koyunlarını aramaya çıkan çoban Ali Yazli'nin (60), uçurumun aşağısındaki kayalık alanda cansız bedeni bulundu.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Niksar'a bağlı Akıncı köyünde meydana geldi. Çobanlık yapan Ali Yazli, sürüden ayrılarak, kaybolan bazı koyunlarını arazide aramaya çıktı. Saatin geç olmasına rağmen çobanın dönmediğini fark eden köylüler, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelerek, arama başlatan ekipler, kayalık alanda el lambasının ışığını fark etti. Işığı takip eden ekipler, yaklaşık 25 metrelik uçurumun aşağısındaki kayalıkta Yazli'nin cansız bedenini buldu. Jandarmanın incelemesi sonrası Yazli'nin cesedi, otopsi için Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Yazli'nin, karanlıkta koyunları ararken, uçurumdan düşüp, öldüğü tahmin ediliyor.



TOKAT 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:15

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