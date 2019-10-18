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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Her gün bir ders saatinde kitap okuyorlar

İHA

Tokat'ta lise öğrencileri okuma seferberliği kapsamında her gün bir ders saatinde kitap okuyor.

Her gün bir ders saatinde kitap okuyorlar

Tokat’ta lise öğrencileri okuma seferberliği kapsamında her gün bir ders saatinde kitap okuyor.
Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesinde başlatılan okuma seferberliğine idareciler başta olmak üzere öğretmen, öğrenci ve okul çalışanları da katılıyor. Okul Müdürü Mustafa Karaca, okullarında başlattıkları okuma seferberliğinin bir tutkuya dönüşmüş olduğunu ifade ederek, “Yeni göreve başladığım okulda, okumayı seven bir kitle ile karşılaştım. Okuma eyleminin sadece edebiyat öğretmenleri üzerinden yürüdüğünü gördüm ve arkadaşların yıllar içinde çok mesafeler katettiklerine şahit oldum. Oluşan bu kitap iklimini bir basamak daha ileri götürmek düşüncesiyle edebiyat, tarih ve felsefe grubu öğretmenlerinden kitap seçimi yapmaları için bir komisyon oluşturduk. Türk kültürünü ve milli değerlerimizi işleyen eserler ağırlıklı olmak kaydıyla seçilen eserlerden kırk takım kitap temin ettik. Başta okul müdürü olarak ben ve diğer idareciler olmak üzere her on öğrenciye bir öğretmen danışmanlık yapmaktadır. Okulumuzdaki yardımcı personelimizi de işin içine katarak her gün bir ders saati kitap okuyoruz. Aynı kitaptan 11 adet ediniyoruz ve bir “ Kitap Okuma Halkası “ oluşturuyoruz. Belirlenen tarihte tüm gruplar danışman öğretmenleriyle okudukları kitabın değerlendirmesini yapıp hemen bir sonraki gruba devrediyor” dedi.
Okuma etkinliklerine velileri de dahil edeceklerini ifade eden Karaca, “Okuma kültürünün yerleşmesinde asıl kazanımın bir kitabı okumak değil, okuduktan sonra kitap hakkında tartışmak olduğunu fark edenler için apayrı dünyaların kapılarını açmak olduğunun farkındayız. Bu zamana kadar eline isteyerek kitap almayan, kitapla bir türlü barışık olamayan birçok öğrenci ve hatta bazı öğretmenlerin bir sonraki kitabı sabırsızlıkla beklemeleri ne kadar doğru bir iş yaptığımızın en güzel kanıtı. Matematik öğretmeni okuttuğu kitap hakkında kompozisyon yazdırıyor. Müzik öğretmeni kitabın bestesini yapıyor mesela. Bir başka öğrenci grubu yaptıkları etkinliği haber metnine dönüştürüyor ve bu haberleri okulumuzun sitesinde yayınlıyoruz. Okulumuzun imkanları elverdiği ölçüde her daim yanlarında olduğumuzu ve yapılan her olumlu çalışmaya destek vereceğimizi biliyorlar çünkü. Her bir kitap değerlendirme etkinliği sayesinde öğretmenle öğrenci arasında sıcak ve etkin bağlar kuruluyor ayrıca. Bizler oluşan bu iklimi velilerimizi de işin içine katarak genişletmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

TOKAT

18 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:16
  • GÜNEŞ 06:40
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:17
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