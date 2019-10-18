Ünlü sanatçılardan “Hepimiz Mehmediz” klibi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'deki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçik için “Hepimiz Mehmediz” klibi çekildi.

Tokatlı sinema ve film yapımcısı Erol Koçan’ın da aralarında olduğu ünlüler ‘Hey onbeşli” ağıdının ardından Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik için “Hepimiz Mehmediz” klibi çekti. Sözleri Millet Marşı, Türkiye Marşı gibi birçok ulusal şiire imza atan Dr. İbrahim Sarıtaş tarafından yazılan ve ünlü sanatçılar Ahmet Selçuk İlkan, Erhan Yazıcıoğlu ve Erol Koçan tarafından seslendirilen şiire Mustafa Üstündağ, Ali Nuri Türkoğlu, Metin Yıldız, Onur Şan ve Ünal Zorer gibi ünlü sanatçılarda destek verdi.

Projenin yapımcılığını ve genel yönetmenliğini Erol Koçan'ın, sanatçılar olarak Mehmetçiğe destek olmak istediklerini ifade ederek, “Geçen sene Afrin operasyonuna katılan Mehmetçiğe destek vermek için sınıra gitmiştik. Operasyon dönüşü Dr. İbrahim Sarıtaş’ın yazdığı ve bestelediği Türkiyem marşını sanatçı arkadaşlarımızla seslendirmiştik. Bu sene Barış Pınarı Harekatına ve Mehmetçiğe destek vermek için Dr. İbrahim Sarıtaş’ın kaleme aldığı şiiri seslendirdik. Mehmetçiğe armağan ediyoruz. 'Hepimiz Mehmediz' diyoruz” ifadelerini kullandı.

TOKAT 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:58

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.