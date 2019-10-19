Yağmur suları tarihi eserleri ortaya çıkardı

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Tokat’ta yağmur suları küp ve tarihi kalıntıları ortaya çıkardı, kazı çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Bağbaşı köyü ilkokulu çevresinde tarihi eserlerin bulunabileceği yerlerin ve sit alanlarının kontrolünü yaparken tarihi kalıntıları fark etti. Yağmur sularını ortaya çıkardığı tahmin edilen küp ve tarihi kalıntıların çevresinde güvenlik önlemi alındı. Müze müdürlüğünce bölgede kazı çalışmaları başlatıldı.

TOKAT 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:18

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