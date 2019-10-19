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Tokat asma yaprağından tatlı yaptı, patentini alacak

DHA

- TOKAT´ta bir otelde aşçı olarak çalışan Gürcan Tunçer (39), kentin meşhur asma yaprağından tatlı yaptı. Tunçer, tatlının patentini almak için başvuru yapacağını söyledi.
Kent merkezinde bir otelin aşçılığını yapan evli ve 2 çocuk babası Gürcan Tunçer, yöresel ürünleri kullanarak yeni bir tarif ortaya çıkardı. Sıklıkla zeytinyağlı, etli dolma ve bat yemeğinde kullanılan Tokat asma yaprağı ile tatlı yaptı. Zeytinyağlı yaprak sarmasına benzeyen ancak tatlı olan yiyeceği otel menüsüne ekleyen Tunçer, müşterilerinin beğenisine sundu.
Asma yaprağı ile ilgili birçok yemek tarifini gördüğünü belirten Gürcan Tunçer, "İsmi Tokat´la anılan Tokat´la özdeşleşmiş olan asma yaprağı ile ilgili burada birçok yemek tarifine ulaştık. Bunlarda dolma çeşitleri, bat ve yöresel ürünlerde kullanılıyor. Biz farklı bir lezzet yapalım dedik. Tokat asma yaprağından bir tatlı yapmayı denedik. İçerisinde kullandığımız ürünler gayet doğal ve Tokat´ın yöresel ürünleri. Misafirlerimize sunduğumuzda geri dönüşler çok güzel oldu, beğendiklerini dile getirdiler. Biz de bu tatlıyı menümüze koyduk" dedi.
'PATENT ÇALIŞMASI BAŞLADI'
Yaprak tatlısının patentini almak için çalışma başlattıklarını belirten Tunçer, "Deneme yanılma yolu ile değil kullandığımız malzemeler yenilebilir malzeme olduğu için, birbirine uyumlu tatları denk getirdiğimiz için lezzetli bir tatlı ortaya çıktı. Şehir dışından merak edip gelenler de oluyor. Konaklama yapan misafirlerimize ikram ettiğimiz de oluyor. Şaşırtıcı bir lezzet oldu. Şu anda bu tatlıyı sadece kendi işletmemizde sunuyoruz. Bununla alakalı patent çalışmalarımız başlattık" diye konuştu.
Yaprak tatlısının nasıl yapıldığını da anlatan Tunçer, "Tokat´ın salamura yaprağını sıcak suda 2 gün suyunu değiştirerek bekletiyoruz. Tuzu çıkan salamura yaprağımızın içerisine ceviz, bal ve yumurta beyazı ekleyerek yaptığımız harcı dolduruyoruz. Yaklaşık 10 dakika fırında 180 derecede pişiriyoruz. Üzerine süs olarak salamura yaprağın üzerine toz şeker serperek cips kıvamına getirip kurutuyoruz. Altına ise kuşburnu marmelatı ve bal koyuyoruz" diye konuştu. 

TOKAT

19 Ekim 2019 Cumartesi

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