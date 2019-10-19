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Niksar’da Muhtarlar Günü kutlandı

İHA

19 Ekim Muhtarlar günü tüm Türkiye'de olduğu gibi Tokat'ın Niksar ilçesinde de etkinliklerle kutlandı.

Niksar’da Muhtarlar Günü kutlandı

19 Ekim Muhtarlar günü tüm Türkiye'de olduğu gibi Tokat’ın Niksar ilçesinde de etkinliklerle kutlandı.
Niksar’da Muhtarlar günü kutlamaları, Kentpark’ta muhtarlar onuruna verilen sabah kahvaltısıyla başladı. Burada köy ve mahalle muhtarlarına hitaben bir konuşma yapan Niksar Kaymakamı İlhami Doğan; “1829 yılından itibaren Türk hukuk sistemine giren muhtarlık vatandaşlarla devlet hizmetin ana eksini oluşturmaktadır. Değerli muhtarlarım sizler hem milleti hem de devleti temsil gibi önemli bir görevi üstlenmektesiniz. Yürüttüğümüz fedakarca hizmetlerin karşılığı manevi haz olsa da son dönemde yapılan iyileştirmelerin artarak devam etmesi devletimizin muhtarlarımıza verdiği önemin bir göstergesidir. Demokrasimizin vatandaşlarımızla olan diyaloglarımızın devlete olan ilk ilişkilerinin ilk temas noktası olması dolayısıyla önem arz etmektedir. Hem köylerimizde hem mahallelerimizde ilk evimiz ilk noktamız ilk temasımız muhtarlıklardır. Bu vesile ile yapmış olduğunuz görevin değerini bilmenizi vatandaşın ve işlemlerini yürütürken dengeli adaletli bir şekilde davranmanızı özellikle sizlerden rica ediyorum. Bu düşüncelere Muhtarlar gününü kutlar hepinize sağlık sıhhat ve afiyet diliyor vefat edenlere Allahtan rahmet diliyorum” dedi.
Program hükümet konağında Atatürk anıtına çelenk sunumu ile devam etti.
Niksar Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Gerdan tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından, Saygı duruşunda bulunularak istiklal Marşı okundu.
Hükümet Konağı önündeki törenin ardından Niksar'a bağlı mahalle ve köy muhtarları dernek başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam İlhami Doğan’ı makamında ziyarette bulunarak çiçek takdim ettiler.
19 Ekim muhtarlar günü programına İlçe Kaymakamı İlhami Doğan, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, kamu kurum müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

TOKAT

19 Ekim 2019 Cumartesi

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