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Türk Dünyası şairleri Tokat’ta buluştu

İHA

Tokat'ta düzenlenen 'Türk Dünyası Şairler Buluşması' programına 11 ülkeden şairler katıldı.

Türk Dünyası şairleri Tokat’ta buluştu

Tokat'ta düzenlenen ‘Türk Dünyası Şairler Buluşması’ programına 11 ülkeden şairler katıldı.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, belediye tarafından Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, TÜRKSOY ve DÜNYADER işbirliğinde düzenlenen programa katılan şair ve yazarları makamında kabul etti. Başkan Eroğlu, ziyarette konuklarına çeşitli hediyeler takdim etti. Daha sonra Yağıbasan Medresesinde Konya Olgunlaşma Enstitüsü, Işın Fırat, Aynur Atayurt ve Hüseyin Gürkan Akkuş tarafından hazırlanan "Bir Zamanlar Selçuklu" sergisinin açılışına katılan Başkan Eroğlu,"Sultanül Bahreyn giysi ve keçe başlık koleksiyonlarının, döneme ait yağlı boya tabloların ve Kitre heykel koleksiyonlarının hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ederim" diye konuştu.
Tokat Belediyesi tarafından 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı’nda düzenlenen ‘Türk Dünyası Şairler Buluşması’ programı ise yoğun ilgi gördü. Türk Dünyası Şairler Buluşması’na Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan, KKTC, Irak, Makedonya, Moldova, Suriye olmak üzere 11 ülkeden gelen şairler şiirlerini okudu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şairler buluşmasına katılan şairlere teşekkür eden Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Belediyemiz katkılarıyla yapılan Türk Dünyası Şairler Buluşması programında birbirinden değerli şairlerimizi dinleme imkanı bulduk. Bu güzel etkinliğe gerek yurt dışından gerekse yurt içinden teşrif eden herkese teşekkür ederim" dedi.

TOKAT

19 Ekim 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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