Tokat'a şehit ateşi düştü

Fırat'ın doğusunda Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Sefa Fındık’ın acı haberi baba ocağına ulaştı.

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu köyünde yaşayan şehit Piyade Onbaşı Sefa Fındık’ın (22) ailesine acı haber Yeşilyurt Kaymakamı Muhammet Sait Baytok ve askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin yakınları metanetini korumaya çalışırken, şehidin evi ve köy Türk bayrakları ile donatıldı. Çiftçilikle geçimini sağlayan İsmail ve Özgür çiftinin 4 çocuğundan tek erkek evladı olan şehidin bekar olduğu öğrenildi. Yaklaşık 1 yıldır görev yaptığı kaydedilen şehidin cenazesinin Pazartesi günü köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.

TOKAT 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:55

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.