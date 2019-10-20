Tokat'a şehit ateşi düştü

FIRAT'ın doğusunda, Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi sırasında, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın (22) acı haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine verildi.

Fırat'ın doğusunda, Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi sırasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık, şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Şehit Fındık'ın acı haberi, memleketi Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşcu köyündeki babaevine ulaştı. Özgürİsmail Fındık çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü Sefa Fındık'ın şehadet haberi, aileye Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok ve askeri yetkililer tarafından verildi. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin evine ve köy sokaklarına Türk bayrakları asıldı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesinin, akşam saatlerinde ilçeye getirileceği ve yarın köyde düzenlenen tören sonrası toprağa verileceği belirtildi.



TOKAT 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:55

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.