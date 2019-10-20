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Erbaaspor - Esenler Erokspor: 1-2

DHA


STAT: İlçe
HAKEMLER:  Yiğit Peşin (xx), Özgür Fatih Kalaycı (xx), Azad İlhan (xx)
ERBAASPOR: Taylan (xx), İsmail (xx) (Dk. 79 Ali x), Mehmet Tatlı (xx), Ömer (xx), Yağız (xx) (Dk. 85 Aykut ), Mehmet Demirözü (xx), Rıdvan (xx), Serkan (xx) (Dk. 74 Hasan x), Oğuzhan (xx), Hüseyin (xx), Mükail (xx)
ESENLER EROKSPOR:  Özgür (xx), Sinan (xx), Efe (xx), Abdurrahman (xx) (Dk 90+4 Orhan ), Alper (xx), Şahin (xx), Berkay (xx), Erhan (xx), Gökcan (xx), Melih (xx), Halil (xx) (Dk. 87 Eray x)
GOLLER:  Dk. 77 Alper, Dk. 90+4 Eray (Esenler Erokspor) Dk. 88 Ali (Erbaaspor)
SARI KARTLAR: Ömer, Yağız, Hasan (Erbaaspor) Erhan, Sinan, Efe (Esenler Erokspor)
TFF 3'üncü Lig 2'inci Grup'ta Erbaaspor sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor´a 2-1 mağlup oldu.
77´nci dakikada gelişen Esenler Erokspor atağında Sinan´ın ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Alper´in vuruşu ağlarla buluştu.: 0-1
88´inci dakikada ceza yayı çizgisinde serbest vuruş kazanan Erbaaspor´da serbest vuruşu kullanan Ali´nin şutu filelerle buluştu: 1-1
90+3´üncü dakikada gelişen Esenler Erokspor atağında ceza sahası içinde Efe´nin pasıyla buluşan Eray´ın sert şutu filelerle buluştu: 1-2
Karşılaşma Esenler Erokspor´un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

TOKAT

20 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:19
  • GÜNEŞ 06:42
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:14
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