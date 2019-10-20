Tokat'ta minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde şarampole yuvarlanan minibüs park halindeki otomobile çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Reşadiye ilçesindeki Çermik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.G. idaresindeki 60 RE 637 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaplıca Tesisindeki apart evlere kadar takla atan minibüs park halindeki otomobile çarptı.

Kazada iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, minibüs sürücüsü ile yanındaki yolcu Z.A. yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü R.G., Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOKAT 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:19

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