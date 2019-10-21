Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 66. sırada

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2020 Doğu Avrupa ve Orta Asya üniversiteleri sıralamasında 66. sırada yer aldı.

Dünyanın önde gelen üniversite değerlendirme kuruluşlarından Londra merkezli Quacquarelli Symonds (QS) “2020 Doğu Avrupa ve Orta Asya” üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Bölgeden 350’den fazla üniversitenin kriterleri karşılayarak sıralamaya dahil edildiği araştırmada Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bilimsel çalışmalara yapılan atıfların değerlendirildiği sıralamada 66. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Öte yandan akademik yayınlar açısından da bölgede 162.sırada yer alan Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile birlikte Türkiye’den 51 yüksek öğretim kurumu daha listeye girebildi. Sıralamada önceki yılda olduğu gibi ilk üç sırada Rus üniversiteleri yer alırken ilk 10’da Türkiye’den üniversite yer alamadı.



TOKAT 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:20

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