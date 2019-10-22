Dünyaca ünlü şef Hüseyin Özer'den Barış Pınarı Harekatına övgü Dünyanın en ünlü şeflerinden Hüseyin Özer: "Türkiye’ye ecnebiler, Avrupalılar kızıyorsa kıskandığından kızıyordur"

Dünyanın en ünlü şeflerinden Hüseyin Özer, Barış Pınarı Harekatından övgü ile bahsederek, "Türkiye’ye ecnebiler, Avrupalılar kızıyorsa kıskandığından kızıyordur. Kınıyorsa, kıskandığından kanıyordur. İç dünyalarında kesinlikte Türkiye'nin yerinde olmak isterler" dedi.

Londra'da restoran zinciri bulunan Hüseyin Özer, memleketi Tokat’ın Reşadiye ilçesinde hemşehrileri ile bir araya gelerek filmlere konu olacak hayat hikayesini anlattı. Daha sonra kentin tanıtımı için Yeşilırmak’ta Kanal Tokat’ı gezerek Osmanlı Kancabaşı kayıklarına binen Özer, sonbaharın tadını çıkardı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu makamında ziyaret eden Özer, samimi duygularını dile getirdi. Başkan Eroğlu ile kucaklaşan Özer, kentle ilgili izlenimlerini dile getirdi. Başkan Eroğlu'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bir süre konuğu ile sohbet etti. En son Tokat’a 4 yıl önce geldiğini ifade eden Özer, “Samimiyetle söylüyorum burası, Paris’i Londra’yı geçmiş. Tokat'a bayıldım burada yaşayabilirim. Sandalla gezdim mükemmel, Venediği de geçmiş” diye konuştu. Barış Pınarı Harekatı’nın yurt dışına yansımalarını değerlendiren Özer, “Türkiyeyi kıskananlar 'bu yanlış' diyebilirler ama kıskandığı için yanlış der. Ama her aklı fikri, kalbi olan insan yüreğinin içinde kendi kendine 'doğru yapıyor' diye takdir eder. Türkiyeyi takdir ediyor, beğeniyorlar” dedi.



"Türkiye’ye ecnebiler, Avrupalılar kızıyorsa kıskandığından kızıyordur"

Barış Pınarı Harekatına minnettar olduğunu ifade eden Özer, “Kimseye sen Kürt’sün demiyoruz, ayrım yapmıyoruz kimseye. Öyle olsa ırkçılık olur. Türk milleti olarak biz ırkçı değiliz. Biz kendimiz herkesi seviyoruz. Suriye’den gelenleri aldık başımıza taç ettik. Barış Harekatı çok önemlidir, doğru idi yapılmıştır. Barış Pınarı Harekatından önce hata yapmıştık, barışla oturmakla. Devlet barışla oturur mu? Sonra ne oldu bunlar iyice azdı. Onun için devlet barışla oturmaz, temizler. Bu nedenle yapılması doğrudur, öldürmeden gönderiyoruz. O da doğrudur çok insanidir. Devletimizi, Cumhurbaşkanımızı ve etrafındakileri yürekten kutluyorum. Tüm partiler birleştiler, MHP çok başarılı önderlik yapıyor bu işlere. Bahçeli’nin yerinde başka birsi olsa idi, Türkiye çoktan iç savaşa girmişti. MHP’ye, Bahçeli’ye minnettar olsun bütün Türkler. Ben Türkiye Cumhuriyetini başımda taç ettim öyle taşıyorum. Türkiye’ye ecnebiler, Avrupalılar kızıyorsa kıskandığından kızıyordur. Kınıyorsa, kıskandığından kanıyordur. İç dünyalarında kesinlikte Türkiye'nin yerinde olmak isterler. Türkiye'nin yapmak istediğini yapmak isterler. Beceremedikleri için kötü, yanlış diyorlardır. Onlar beceriksiz, Türkiye beceriklidir. Türkiye, İngiltere’de çok üstün bir memlekettir. İki tane kocaman vatanım var benim. İngiltere hanım tarafı, Türkiye anne tarafım. Orası aşk tarafı burası anne, baba tarafı. Bir gün orada aşkım biterse buraya hemen gelebilirim” diye konuştu.

TOKAT 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:21

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