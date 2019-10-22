Kuru ekmek yiyordu, restoran zincirleri sahibi oldu

Dünyaca ünlü Türk restoran sahipleri arasında hayat hikayesi ile dikkat çeken Hüseyin Özer, kuru ekmek yiyerek bu noktalara geldiğini ifade ederek, “Kuru ekmek yemek beni restoran sahibi yaptı” dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Kariyer Söyleşileri” programına Hüseyin Özer konuşmacı olarak katıldı. Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda yapılan söyleşi öncesinde Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Bozdoğan yaptığı açılış konuşması yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Özer, hayat hikayesini öğrencilerle paylaştı. Özer, 70 yıllık hayat mücadelesinin zorluklarla geçtiğini ifade ederek, “Tokat'ın Reşadiye ilçesinden önce Ankara sonra da İstanbul'a geçerek birçok zorluklarla mücadele ederek kuru ekmek yiyerek bu noktalara geldim. Kuru ekmek yemek beni restoran sahibi yaptı. Londra’da güzel ülkemin yemeklerini sunarak İngilizlere beğendirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Tokat yemeklerini de restoranlarımda sunacağım” dedi.

Söyleşi sonrasında ünlü şef Hüseyin Özer’e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Gökçe tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

TOKAT 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:21

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