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İpek yolu üzerindeki mahallelerde kentsel dönüşüm

İHA

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "İpek yolunun içinden geçen mahallelerimizde şehirleşme yapacağız" dedi.

İpek yolu üzerindeki mahallelerde kentsel dönüşüm

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “İpek yolunun içinden geçen mahallelerimizde şehirleşme yapacağız” dedi.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu Akdeğirmen, Hocaahmet, Örtmeliönü ve Mehmetpaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Teknik ekibi ve mahalle muhtarlarının katılımlarıyla bir günde dört mahallede sokak sokak, adım adım incelemelerde bulunan Başkan Eroğlu, mahalle gezisi sonrasında mahalle sakinleriyle buluştu. İlk olarak Akdeğirmen ve Hocaahmet Mahallesi sakinleriyle buluşan Başkan Eroğlu, yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili projelerinden bahsederek mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini not aldı. Daha sonra ekibiyle birlikte Örtmeliönü ve Mehmetpaşa Mahallesi’nde inceleme yapan Başkan Eroğlu, mahalle buluşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mahalle buluşmalarının devam edeceğinin altını çizen Başkan Eroğlu, “Söz verdiğimiz gibi; şehrimizi ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz. Önce mahallelerimizi adım adım geziyor sonrasında ise mahalle halkımızla buluşuyoruz” dedi.
İpek yolunun ihya projesi
Başkan Eroğlu, mahalle sakinlerinin en çok istediği şeylerden birisinin de kentsel dönüşü projesi olduğunu belirterek, “ Bu işi resmiyete döktük, bugüne kadar birçok kez gerek belediyemizde gerekse mahallemizde birçok toplantı yaptık. Şehirleşme, imar ve kentsel dönüşümle ilgili iki söz verdik. Bunlardan ilki Kaledibi Kentsel Dönüşüm projesidir. Bu proje kapsamında; Erenler, Camii kebir, Kabei Mescit ve Semerkant Mahallesini kapsayan bir dönüşüm. İkincisi ise; İpek Yolu’nun ihyası projesidir. Bu proje kapsamında; İpek yolu güzergahında yer alan; Büyükbeybağı, Küçükbeybağı, Akdeğirmen, Hocaahmet, Seyitnecmettin, Cemalettin Mahallelerini içine alarak Sulusokak’a ulaşan bir bölgeyi kapsıyor. Buradaki amacımız ipek yolunun içinden geçen mahallelerimizde şehirleşmeyi yapacağız. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yapacağız. Burada bize düşen görev, bu bölgedeki evlerin tespitlerini yaparak, yol geçecek alanları tespit ederek, mevcut arsalarda müteahhitlerin çalışma yapacağı şekilde buraları cazip hale getirmek. İnşallah gerekli tüm hazırlıklarımızı yaparak çalışmalarımıza başlayacağız. Bizlere evlerini ve gönüllerini açan mahalle sakinlerimize çok teşekkür ederim” diye konuştu.

TOKAT

22 Ekim 2019 Salı

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