Hayvanlara takılan hamut, süs eşyası oldu

TOKAT'ta arabaya koşulan hayvanların boynuna geçirilen hamut, teknolojiye yenik düştü. Kent merkezinde saraçlık yapan Ahmet Duran Ayvaz (44) taleplerin düşmesi üzerine hamutların orjinal ve minyatürlerini süs eşyası olarak satmaya başladı. Artık ev ve iş yerlerinin duvarlarını süsleyen hamutlar ilgi çekiyor.

At arabalarına koşulan hayvanın boynuna geçirilen ağaç, keçe, kamış ve meşinden yapılan hamut teknolojiye yenik düştü. Motorlu taşıtların yaygınlaşmasıyla piyasası daralan hamut üretimi boyut değiştirdi. Tokat'ta yaşayan evli ve 4 çocuk babası Ahmet Duran Ayvaz, 12 yaşında öğrendiği unutulmaya yüz tutmuş saraçlık mesleğini kentte yaşatmaya çalışıyor. Satışlarının zamanla düşmesi üzerine Ayvaz, hamutların hem orijinal hem de minyatürlerini yaparak süs eşyasına dönüştürdü. Ürettiği hamutlar şimdilerde ev ve iş yerlerinin duvarlarını süslemeye başladı.

'ARTIK SÜS EŞYASI OLARAK SATIYORUZ'

32 yıldır saraçlık yaptığını belirten Ayvaz, "Hamut taslak olarak ağaç, keçe, kamış ve meşinden oluşan bir malzemedir. Eskiye nazaran çok fazla rağbet yok. Artık süs eşyası olarak kullanılmakta, öyle bir akım başlattık. Aşağı yukarı bir hamut 1 günde çıkıyor. Epey uğraştırıyor. Hep el işçiliği olduğu için bir hayli işçilik gerektiriyor. Eskiden ne kadar yaparsan yap satılıyordu. Artık iş sezonluğa döndü. Harman zamanında satıyoruz. İnsanlar şark köşesine, mazisini arayanlar, eskiden eşek ve at ile uğraşanlar bunu gördüğü zaman geçmişine gidiyor. Alıyorlar, şark köşelerine, iş yerlerine asıyorlar. Artık süs eşyası olarak satıyoruz. Tanesini 300 ile 500 lira arasında satıyoruz" diye konuştu.

'DÜKKANIMIZDA DEKOR OLARAK KULLANIYORUZ'

Kuaför Mustafa Er, ''Hamut atlarımıza takılıyordu. Tokat'ta hamut yapan bir tane ustamız var. Oradan alarak hatıra olsun diye duvara astım. Müşterilerimizin de hoşlarına gidiyor" dedi.

Bakırcı dükkanının duvarına dekor için hamut asan İsmail Yıldız ise, "Hamut motorlu araçlar çıktığı için şimdi kullanılmıyor. Saracın önünden geçerken hoşuma gitti bir tane aldım. Dükkanıma dekor yaptım. Dedemin de atı vardı. O zaman bizim evimizde de bunlardan vardı. Onu hatırlatsın diye dükkanımızda dekor olarak kullanıyoruz" diye konuştu.

TOKAT 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:22

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