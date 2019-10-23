Niksar'da 'Sera Akademisi' kuruluyor

Tokat’ın Niksar ilçesinde DOKAP desteğiyle 576 metrekare alanda 'sera akademisi' kuruluyor.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, 2020 yılında Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na (DOKAP) desteğiyle 576 metrekare alanda 'sera akademisi' kurulacağını açıkladı. DOKAP hazırladıkları projenin 2020 yatırım programına alındığını belirten Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, 1 milyon TL’yi bulan akademinin tüm maliyetlerini DOKAP’tan karşılayacaklarını söyledi.

“Maliyetleri DOKAP karşılayacak”

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan konuyla ilgili yaptığı bilgilendirmede; “Ülkemizin en güzel iklimine sahip olan ilçemizde seracılığın artması adına geliştirdiğimiz “Sera Akademi” projemizi gerçekleştiriyoruz. DOKAP sunduğumuz proje kabul edilerek, 2020 yatırım programına aldırdık. Yeni yılda içerisinde dört adet tam donanımlı polikarbon sera ve eğitim binası ile toplamda 576 metrekare alanda kurulacak akademinin maliyete 1 milyon TL’dir. Kuracağımız akademide üniversitemizden destek alarak bilinçli üreticiler eğiteceğiz. Yüzde yüz hibe ile gerçekleştireceğimiz Sera Akademi projemiz ilçemize hayırlı olsun” dedi.

TOKAT 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:22

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