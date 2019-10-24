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Tokat Kalesi çevresinde kentsel dönüşüm çalışması

İHA

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Erolğu, Tokat Kalesi çevresindeki mahallelerde yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmalarını değerlendirerek, "Öncelikle Kale'deki önlemleri alacağız ve riskli bölgeden çıkartılarak güvenli bölge haline getirip kentsel dönüşümü başlatacağız." dedi.

Tokat Kalesi çevresinde kentsel dönüşüm çalışması

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Erolğu, Tokat Kalesi çevresindeki mahallelerde yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmalarını değerlendirerek, “Öncelikle Kale’deki önlemleri alacağız ve riskli bölgeden çıkartılarak güvenli bölge haline getirip kentsel dönüşümü başlatacağız.” dedi.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, mahalle buluşmalarına Camii Kebir ve Seyitnecmettin Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek devam etti. Tokat’ın tarihi geçmişini içinde barındıran bu bölgede öncelikle Tokat Kalesinden gelebilecek tehlikeleri bertaraf etmenin gerektiğini vurgulayan Başkan Eroğlu, kentsel dönüşüm için yapılacakları adım adım anlattı. Kale çevresinin 2013 yılında “Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Risk Alanı” ilan edildiğini ve bakanlık tarafından çalışma alanı haline geldiğini ifade eden Başkan Eroğlu, “Geçen 5 yıllık zaman zarfında bir türlü mesafe kat edilemedi. 2018 yılı Şubat ayında Bakanımız Mehmet Özhaseki beyle bu bölgede inceleme yaptık. Belediye olarak bizim işin içine girmemizi istedi ve hemen toplantılarımıza başladık. Bakanlık bizden kaleden düşebilecek taş ve kayalara karşı önlem alınması istendi. AFAD bölgeyle ilgili raporu hazırladı ve yaklaşık 15 milyon gibi bir harcama yaparak engel duvarları ve tel örgülerle bertaraf edilebilirliğine dair rapor sundular bize. Bu işlemler devam ederken bakanlığımız bizlere arazi ve arsa sunarak, vatandaşlarımız para mı, arsa mı veya yerinde daire mi istiyorlar ona göre çalışma yapmamız istendi. Bizlere iki tane arsa sunuldu. Bunlardan biri Toki’nin olduğu bölgede, diğeri ise eski Doğum Hastanesinin olduğu bölge. Buralarda yapılacak dairelerle ilgili sizlerle para, arsa ve konut noktasında görüşmelerimizi yapıyoruz” dedi.
Önce önlem sonra kentsel dönüşüm
Bakanlık tarafından kale bölgesini korumayı amaçlı para aktarılmasını beklediklerini ifade den Başkan Eroğlu, “İçişleri Bakanlığımız tarafından bu para gönderildikten sonra hızlı bir şekilde çalışmaları başlatacağız. Bakanlık tarafından alınan kararda bu bölge riskli alan ilan edildiği için şuan inşaat yapılamıyor. Öncelikle Kale’deki önlemleri alacağız ve riskli bölgeden çıkartılarak güvenli bölge haline getirip kentsel dönüşümü başlatacağız” diye konuştu.

TOKAT

24 Ekim 2019 Perşembe

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